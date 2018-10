San Francesco | il giovane spensierato a cui Dio chiese di riparare la Chiesa

San FRANCESCO/ Un Santo "laico" che ha spiazzato la Chiesa : Un aiuto a riscoprire l'uomo FRANCESCO d'Assisi, oltre la riduzione entro la quale la Chiesa del suo tempo lo ha in qualche modo forzato, viene dal lavoro di Chiara Frugoni. LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Edipo e Antigone, così superbia e purezza rovinano la "città"LETTURE/ "La Casa di Carta", quanta umanità nasconde una rapina in banca