Samsung Galaxy A9s è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Ecco le presunte feature del Samsung Galaxy A9s : Nelle scorse ore si sono diffuse nuove indiscrezioni sulle possibili caratteristiche del Samsung Galaxy A9s. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco le presunte feature del Samsung Galaxy A9s proviene da TuttoAndroid.

Un passo in meno verso Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 con attivazione modalità notte : Sembra proprio che il percorso che porta ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 sia nettamente in discesa. La lavorazione del major update continuerebbe a gonfie vele: ne è testimonianza una nuova build appena scovata dal sito SamMobile e che pone l'attenzione anche sulla tanto attesa modalità notte a bordo del device. Non è la prima volta che parliamo oltre che di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 anche della Samsung Experience 10. Proprio ...

Manuale utente Galaxy A6+ Istruzioni italiano Pdf Samsung : Manuale Istruzioni Samsung Galaxy A6+ 2018 Android 8 Oreo Tutte le Istruzioni per configurare tutte le funzioni e usare il telefono in modo semplice e veloce.

Samsung ricompensa gli utenti in Corea per gli acquisti su Galaxy Apps piuttosto che sul Play Store : Samsung lancia un programma di ricompensa a punti in Corea per i propri utenti che acquistano applicazioni dal Galaxy Apps: continua la sfida con il Play Store. L'articolo Samsung ricompensa gli utenti in Corea per gli acquisti su Galaxy Apps piuttosto che sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 riceve Android 8.1 Oreo - Galaxy A5 (2016) le patch di settembre e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra l’audio ad alta risoluzione : Ad aggiornarsi in questo inizio di ottobre, tra gli altri, sono Samsung Galaxy Tab A 8.0, Samsung Galaxy A5 (2016), Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra L'articolo Samsung Galaxy Tab A 8.0 riceve Android 8.1 Oreo, Galaxy A5 (2016) le patch di settembre e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra l’audio ad alta risoluzione proviene da TuttoAndroid.

Ricarica wireless presto anche sui Samsung Galaxy di poco prezzo? Un chiaro indizio : I prossimi Samsung Galaxy di fascia media, quelli che solitamente si acquistano ad un prezzo estremamente contenuto rispetto alle ammiraglie, saranno sempre più performanti e dotati di feature esclusive. La strategia del produttore è segnata da una serie di ultime mosse, in parte pure già raccontate sul nostro magazine: quella odierna prevede l'introduzione del plus della Ricarica wireless proprio sui device pensati per un segmento di mercato ...

Samsung deposita i brevetti per il successore di Galaxy Home - che potrebbe arrivare con un display touchscreen : Samsung ha depositato i brevetti di quello che sembra un successore di Galaxy Home, dotato di un display touchscreen. L'articolo Samsung deposita i brevetti per il successore di Galaxy Home, che potrebbe arrivare con un display touchscreen proviene da TuttoAndroid.

LG prepara uno smartphone 5G e Samsung si appresta ad abbandonare la gamma Galaxy J : Il vice presidente per lo sviluppo 5G di Sprint ha dichiarato che il primo smartphone di LG con supporto a tale tecnologia sarà lanciato a inizio 2019 L'articolo LG prepara uno smartphone 5G e Samsung si appresta ad abbandonare la gamma Galaxy J proviene da TuttoAndroid.

Ottenere 100 euro di rimborso comprando un Samsung Galaxy S9 : ecco - regole e requisti : Importanti novità oggi 3 ottobre per gli utenti che stanno pensando di acquistare un top di gamma come i cosiddetti Samsung Galaxy S9, S9 Plue e Note 9. Contrariamente alla bufala dei giorni scorsi, con tanto di mega promozione fuori dalla realtà con lo stesso S9 disponibile a 1 (trattasi di vera e propria truffa), in queste ore possiamo dunque prendere in esame una campagna ufficiale da parte della divisione italiana, con cui si potrà Ottenere ...

Samsung rimborsa fino a 200 euro l’acquisto di Galaxy S9 - S9+ e Note 9 : Samsung sta per lanciare i Samsung Blue Days, che permetteranno agli utenti di acquistare Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 con un rimborso tramite bonifico fino a 200 euro. L'articolo Samsung rimborsa fino a 200 euro l’acquisto di Galaxy S9, S9+ e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung Galaxy S10 al 2 ottobre? Differenze con il GAlaxy S9 : L'articolo Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung GAlaxy S10 al 2 ottobre? Differenze con il GAlaxy S9 proviene da Optimagazine - webzine di Optima Italia.

Con Google Fotocamera i Samsung Galaxy S9 e Note 9 : link al downlad : Ci tenevate in maniera particolare ad installare la Fotocamera Google a bordo dei vostri Samsung Galaxy S9 e Note 9? Nonostante il software proprietario sia stato di recente aggiornato ad una nuova versione, non sono pochi quelli che continuano a preferite il corrispettivo di Big G, considerato per molti versi superiore. Grazie all'HDR+, che sembra lavorare molto bene per via dell'innesto dell'AI, i risultati sembrano essere decisamente di ...

Imperfetto il Samsung Galaxy Watch? Lista problemi e ultimo aggiornamento ininfluente : Il Samsung Galaxy Watch è un device di cui in molti non riescono più a fare a meno: per organizzare la giornata, l'attività fisica, gestire notifiche dello smartphone e molto altro ancora. Eppure, attualmente, il fondamentale accessorio sembra registrare qualche problemino di troppo per molti user. Bug di poco conto o anche più seri che non mancheremo di dettagliare in questo post. Le segnalazioni più copiose in merito ai problemi con il ...

Formidabili i Samsung Galaxy S8 e Note 8 : trucco fotocamera (video 4K a 60fps) : Forse non tutti sapete che il processore Exynos 8895 che alimenta i Samsung Galaxy S8 e Note 8 prevede la possibilità di registrare video in 4K a 60 fps, inibita volutamente dal produttore per evitare difformità rispetto alla controparte alimentata dal processore Snapdragon 835, che sappiamo non supportare di default la caratteristica. Si tratta di una funzionalità molto diffusa, ed anche altrettanto apprezzata dagli utenti, sui vari top di ...