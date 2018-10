Salvini | ' Sulla Manovra nessun passo indietro | anche se lo spread continua a salire'

Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi - non 10” : «No, non faremo marcia indietro» Sulla Manovra se lo spread continua a salire. Lo ha detto intervistato a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. «Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo». ...

'Nessuna marcia indietro sulla manovra anche con lo spread a 400' - Salvini - : Roma, 4 ott., askanews, - Una marcia indietro sulla manovra se lo spread arriva a 400? 'No, no, questa è una manovra che punta a far ripartire il lavoro': così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ...

Il dovere di Salvini Sulla xenofobia : Luca Traini è stato condannato in primo grado a dodici anni per i reati di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma e la storia di Traini siamo certi che la ricorderete tutti. Il 3 febbraio del 2018, per vendicare la morte di una ragazza, Traini esplose diversi colpi dalla sua auto

Sulla manovra si tira dritto. Ma Salvini non esclude correzioni al Def : Ascoltiamo tutti, conosciamo la Costituzione, il Parlamento è sovrano, ma siamo convinti che la manovra sia quella giusta per crescita e sviluppo. È questo in sintesi il pensiero del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, a Ostia per partecipare alle celebrazioni dei 50 anni dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Che Salvini accoglie con una ...

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...

Salvini : 'E' l'Italia che decide sulla doppia cittadinanza' : BOLZANO . "Solo l'Italia decide chi può concedere un passaporto agli italiani. E' la mia posizione". Lo dice in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse il ministro degli Interni Matteo Salvini ...

Retroscena sulla Lega - Matteo Salvini : 'Sforiamo il bilancio come Macron'. Giancarlo Giorgetti : ' Impossibile' : E Matteo Salvini si è ritrovato costretto nel pomeriggio di ieri 26 settembre a riunire gli economisti leghisti e Giancarlo Giorgetti soprattutto dopo l'avvertimento del ministro dell'Economia ...

Manovra - accordo sul 2 - 4% di deficit. Salvini : « Il paese deve crescere». E su Tria : 'Anche io giurato sulla nazione' : Da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E lo stesso Di Maio assicura che ci sarà un nuovo vertice di governo per la ...

Minniti boccia il dl Salvini : "Due mele avvelenate sulla convivenza. È decreto insicurezza" : Altro che decreto sicurezza. Per Marco Minniti, quello approvato ieri in Consiglio dei Ministri, "passerà alla storia come decreto insicurezza". Secondo l'ex ministro dell'Interno, intervenuto alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, nel testo fortemente voluto dal suo successore si nascondono infatti "due mele avvelenate".La prima "è la cancellazione dei permessi umanitari, una via che consentiva un percorso di ...

Dl Salvini : taser a vigili e stretta su nolo veicoli - LE NORME SULLA SICUREZZA : ... includendo i "presidi sanitari" le zone di particolare interessere turistico, le "aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli". Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...

Vertice sulla manovra tra Conte - Di Maio - Salvini - Tria : In corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri ...

Salvini e la marcia indietro sulla Flat Tax : “Nulla su Irpef nella manovra? Al governo staremo 5 anni - ci diamo delle priorità” : “Non ci sarà nulla sulla Flat tax nella manovra? Ci diamo delle priorità. Se l’anno prossimo pagheranno solo il 15% del loro ricavato un milione o un milione e mezzo di italiani, sarà una soddisfazione. Non possiamo fare in 5 mesi quello che altri non hanno fatto in 5 anni”. Così Matteo Salvini, a margine del suo intervento ad Atreju. Si tratta però di fatto di una marcia indietro rispetto a quanto rivendicato fino a pochi mesi ...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza solo agli italiani”. Ok di Salvini. Ma spuntano dubbi sulla legittimità : «Abbiamo corretto la proposta di legge» iniziale sul reddito di cittadinanza. Parliamo di «una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea» per l’assegnazione del reddito «ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani». Lo dice il ...