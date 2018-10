Salvini smentisce Di Maio | «Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi | non 10»

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi - non 10” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentisce Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza e sulle risorse previste nella Manovra per questa misura: "Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito”, afferma spiegando che in totale per questi due interventi sono previsti 16 miliardi.Continua a leggere

Aquarius : Salvini smentisce pressioni su Panama per negare bandiera : "Nessuna pressione del Viminale su Panama", che toglie la bandiera ad Aquarius 2 come aveva già fatto Gibilterra. Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini "è evidente che nessun Paese al mondo voglia prendersi la responsabilità di essere identificato con una nave che intralcia le operazioni di soccorso in mare, rifiuta il coordinamento con la guardia costiera libica, attacca alcuni ...

Migranti - la ministra Giulia Grillo smentisce Salvini : “Nessun allarme tubercolosi” : La ministra ha minimizzato l'allarme tubercolosi lanciato nei giorni scorsi da Salvini, in seguito alla fuga di un migrante malato: "Abbiamo dei protocolli molto serrati e rigidi per il controllo delle malattie infettive. Finora l'Italia è riuscita sempre a controllare bene tutti i casi eventualmente verificatisi, non ultimi quelli relativi ai Migranti della nave Diciotti".Continua a leggere

Salvini smentisce Berlino : "Nessuna intesa sui migranti" : Secondo Seehofer, spina nel fianco della Cancelliera Merkel e gran fautore di una politica quasi all'ungherese per Berlino, anche perché lui è bavarese, e proprio sui confini della Baviera si ...

Salvini : "Con l'invasione la tubercolosi è tornata a diffondersi". Ma l'esperto lo smentisce : "In Italia nessun allarme Tbc da immigrati" : "Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli Italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di DISASTRI e di invasione senza regole e senza controlli". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'allarme lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto ...

Salvini smentisce : 'Niente telefonate sui giudici. Decido con la mia testa' : Il ministro dell'Interno torna sulle polemiche contro le toghe, mettendo in dubbio la versione del suo alleato di governo Di Maio. Tema giustizia che riavvicina il Centrodestra -