Salvini per il reddito conta fino a 8

Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi - non 10” : «No, non faremo marcia indietro» Sulla Manovra se lo spread continua a salire. Lo ha detto intervistato a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. «Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo». ...

Salvini : "16 mld per reddito e Fornero" : Roma, 4 ott., AdnKronos, - Per le modifiche alla legge Fornero ci saranno in manovra "fra i 7 e gli 8 miliardi di euro". Cosi il vice premier Matteo Salvini a 'Radio Anchi'io' su Rai Radio 1. Dunque, ...

Salvini : 16 mld per misure della manovra : 8.25 "Nella manovra ci saranno 16 mld per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità". Così il ministro dell'Interno, Salvini, a Radio Anch'io. Nessuna marcia indietro, anche se lo spread continua a salire:puntiamo a una crescita "del ...

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Perché il piano B del governo è il piano A di Salvini : Il punto da chiarire in fondo è molto semplice: in caso di collasso, il modello di navigazione che verrà scelto dal governo italiano sarà più simile a quello adottato in Grecia da Alexis Tsipras o sarà più simile a quello scelto in Catalogna da Carles Puigdemont? La domanda può sembrare prematura, m

Mentana : “Salvini su Juncker e Mimmo Lucano? Non esiste che un ministro dica quelle cose e che esulti per un arresto” : “Salvini ha dato dell'”ubriaco” a Juncker? Ho visto che Di Maio l’ha anche giustificato. Non esiste che un ministro dica una cosa del genere. Non è una sgrammaticatura istituzionale. Visto che Salvini ha aspirazioni europee, deve capire che un ministro deve essere continente”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, commenta una delle ultime sortite del ministro dell’Interno, ...

M5S - asse di ferro con Salvini : 'In campo per difendere Napoli' : 'Quanto annunciato da Salvini, nelle scorse ore, per difendere Napoli dalla criminalità organizzata, sarà tutto portato a termine. Il percorso iniziato con la nostra richiesta al Prefetto di Napoli ...

780 euro al mese anche per i rom - Salvini chiarisce : 'Solo se vogliono lavorare' : I 780 euro al mese del reddito di cittadinanza [VIDEO] potranno essere percepiti anche dai rom, purché si tratti di cittadini italiani e di “persone per bene” disposte a cercare lavoro rispettando le regole: parola di Salvini. Secondo il vicepremier leghista, i 780 euro mensili che lo Stato dovrebbe erogare dai primi mesi del 2019 a beneficio di disoccupati e soggetti in difficolta' economiche non verranno distribuiti con criteri discriminatori ...

Camera - Carfagna contro Salvini : “Le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei” : Scontro nell'aula della Camera tra Mara Carfagna e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La vicepresidente della Camera stigmatizza le parole di Salvini che ha accusato l'opposizione di non essere presente in Aula: "Lei è libero di parlare ma non di attaccare il Parlamento, le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei".Continua a leggere

Salvini ironizza su assenze opposizioni - bagarre in Aula. E Carfagna lo rimprovera : “Le regole valgono anche per lei” : Scontro alla Camera, durante il Question time, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la presidente di turno, Mara Carfagna. “Curiosa seduta con più banchi vuoti delle opposizioni che non della maggioranza” ha esordito il vicepresidente del Consiglio. “Signor ministro, le ricordo che sono in corso le commissioni in contemporanea con l’aula” gli ha ricordato l’esponente di Forza Italia. “Vorrei ...

Salvini : non sono preoccupato per indagine - semmai sono orgoglioso : Roma – “Ricordo a quest’aula che sono ancora indagato per sequestro di persona per aver contrastato l’immigrazione illegale e a chi mi chiede se sono preoccupato rispondo che ne sono assolutamente orgoglioso”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante il question time alla Camera. L'articolo Salvini: non sono preoccupato per indagine, semmai sono orgoglioso proviene da RomaDailyNews.