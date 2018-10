Salvini | ' 8 miliardi per il reddito di cittadinanza' Di Maio | ' Fondi per tutta la platea'

Manovra - Salvini : 'Otto miliardi per il reddito di cittadinanza'. Di Maio ne aveva annunciati 10 : 'Nella Manovra ci saranno 16 miliardi per il reddito di cittadinanza, l'abolizione della legge Fornero ma ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare e un premio ...

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi - non 10” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentisce Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza e sulle risorse previste nella Manovra per questa misura: "Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito”, afferma spiegando che in totale per questi due interventi sono previsti 16 miliardi.Continua a leggere

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : "Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito agguerrito stamattina e, conti alla mano, ha voluto smentire in parte le cifre date ieri dal collega vicepremier Luigi Di Maio, secondo il quale nella Manovra sarebbero previsti 10 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza.Intervenuto a Radio Anch'io, Salvini ha precisato che sono 16 i miliardi previsti per il superamento della legge Fornero e per il reddito di cittadinanza e che quella ...

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : 'Per il reddito di cittadinanza bastano 8 miliardi - non 10' : 'Nella Manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di ...

Def - Salvini : “per reddito di cittadinanza 8 miliardi - non 10” : Neanche 24 ore dalla presentazione ufficiale delle misure nella nota di aggiornamento al Def che continua la guerra dei numeri tra i due vicepremier: Matteo Salvini smentisce Di Maio sulle coperture economiche per il reddito di cittadinanza ai microfoni di Radio Anch’io. “Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche ...

Manovra - Salvini corregge i 5S 'Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza No - ce ne sono otto' : Il vicepremier Matteo Salvini apre la giornata politica tornando sul tema della Manovra economica. E aprendo una guerra di cifre con il M5S: per i grillini, infatti, erano dieci i miliardi stanziati ...

Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi - non 10” : «No, non faremo marcia indietro» Sulla Manovra se lo spread continua a salire. Lo ha detto intervistato a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. «Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo». ...

Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi” : «No, non faremo marcia indietro» Sulla Manovra se lo spread continua a salire. Lo ha detto intervistato a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. «Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo». ...

Manovra - lo spread a quota 280 poi cala. Borsa brucia 25 miliardi Piazza Affari cede il 3 - 7% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari arriva a perdere il 4,6%, poi chiude al 3,7% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Titoli bancari a picco

Esultano Di Maio e Salvini. Ora il def sotto esame dei mercati e Bruxelles. Un piano di investimenti da 15 miliardi : 'E' una manovra meditata, ragionevole e coraggiosa' ha scritto il premier Conte. Esultano i Cinquestelle che scendono in piazza con il vicepremier Di Maio . PerSsalvini e' 'la rivoluzione del ...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Di Maio-Salvini - intesa deficit/Pil al 2.4% : 10 miliardi al reddito e via la Fornero 'È la manovra del cambiamento' : L'intesa c'è. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento'. Lo affermano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. 'Via libera anche alla ...

Nota al Def - Di Maio e Salvini forzano Tria : deficit/pil al 2 - 4%. “10 miliardi per il reddito a 6 - 5 milioni di persone” : L’intesa è arrivata poco dopo le 21, alla fine di un lungo pomeriggio di stallo in attesa del consiglio dei ministri convocato alle 20 per varare la Nota di aggiornamento al Def e slittato di oltre un’ora. Il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del pil, il livello chiesto dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e rispetto al quale il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha cercato per giorni di fare argine fissando il tetto ...