: Migranti, #Salvini: 'Dal taglio dei 35 euro un miliardo di risparmi' - LegaSalvini : Migranti, #Salvini: 'Dal taglio dei 35 euro un miliardo di risparmi' - DarioStefano : #DiMaio dice che ci sono 10 mld per il #redditodicittadinanza. #Salvini intervistato in radio dice che sono invece… - reuters_italia : Manovra, Salvini: 7-8 mld per pensioni, meno di 10 per reddito cittadinanza -

"Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il".Così il ministro dell'Interno,,a cui è stato chiesto a Radio Anch'io ci sono 10 mld in manovra per ildiha infatti affermato che per le due misure principali della manovra,di(cavallo di battaglia del M5S) e abolizione Fornero (cavallo di battaglia della Lega) la cifra ammonta a 16 mld, che sono comprensivi anche di altri interventi.(Di giovedì 4 ottobre 2018)