Salvini | 16 mld per reddito e Fornero

Manovra : Salvini - 16 mld su reddito e Fornero; nessuna marcia indietro se spread sale : Sono 16 i miliardi previsti dalla Manovra 'tra reddito di cittadinanza, aumento delle pensioni di invalidità, quoziente familiare, premio alle famiglie numerose, quindi un contributo alla natalità, e ...

Salvini : 16 mld per misure della manovra : 8.25 "Nella manovra ci saranno 16 mld per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità". Così il ministro dell'Interno, Salvini, a Radio Anch'io. Nessuna marcia indietro, anche se lo spread continua a salire:puntiamo a una crescita "del ...

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Salvini : via legge Fornero - manovra 7mld : 21.50 "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La sua legge ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni. Quindi la devo cancellare". Così il ministro dell'Interno Salvini a 'Non è l'Arena' su La7, parlando della legge Fornero: "Ci sarà l'impegno più pesante di 6-7 miliardi". E "domani arriva finalmente il decreto sicurezza e immigrazione al Cdm", ha aggiunto. Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di ...

Salvini : via legge Fornero : manovra 7mld : 21.50 "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La sua legge ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni. Quindi la devo cancellare". Così il ministro dell'Interno Salvini a 'Non è l'Arena' su La7, parlando della legge Fornero: "Ci sarà l'impegno più pesante di 6-7 miliardi". E "domani arriva finalmente il decreto sicurezza e immigrazione al Cdm", ha aggiunto. Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di ...

Salvini - da pace fiscale più di 20 mld; per pensioni quota 100 con limite a 62 anni : 'La pace fiscale è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia. Non è un regalo, è per gente disperata che per riavere il conto corrente correrebbe ...

Diciotti - Di Maio e Salvini dopo il 'no' di Bruxelles : "Pronti a tagliare i 20 mld" : Gelo totale tra Italia e Unione Europea. dopo la fumata nera arrivata da Bruxelles per il ricollocamento dei 150 migranti ancora a bordo della Nave Diciotti, ci sono state reazioni ferme da parte del Governo. Il Premier Conte ha commentato la decisione attraverso la propria pagina di Facebook, accusando l'UE di "trascolorare in ipocrisia, tra parole e fatti" ed anche che l'Italia a questo punto "trarrà le conseguenze e, d’ora in poi, si farà ...