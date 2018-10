Salute | un nuovo esame del sangue svela chi svilupperà il diabete di tipo 1

Sigarette elettroniche : un nuovo studio avvisa sul rischio di esplosione delle batterie con gravi conseguenze per la Salute : Le Sigarette elettroniche (e-cig) sono dispositivi solitamente alimentati da una batteria che vaporizza liquidi aromatizzati. Questi prodotti stanno diventando sempre più popolari tra le persone di tutte le età, soprattutto tra i più giovani. Alcuni utilizzatori potrebbero vedere le e-cig come un’alternativa sicura alle Sigarette tradizionali. Tuttavia, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l’aerosol che i consumatori respirano ...

Salute - l’esperto : “Con il nuovo farmaco i bimbi emofilici avranno vita normale” : La nuova terapia per pazienti con emofilia a base di emicizumab “eliminerà le complicanze perché si tratta di un ‘non fattore’. Non compariranno più gli anticorpi inibitori che bloccano il fattore ottavo e di conseguenza la vita dei pazienti sarà di gran lunga migliorata. La terapia del nuovo farmaco sarà una svolta, consentirà ai bambini di accedere a tutte le attività sportive, di farli giocare come tutti i loro coetanei e ...

Paola Caruso - nuovo attacco all'ex : «Non si interessa alla Salute di suo figlio» : Paola Caruso torna ad attaccare il padre di suo figlio, accusandolo di essere totalmente disinteressato alla salute del bambino. La ex bonas sembra aver finalmente raggiunto la serenità...

Salute spa - il nuovo libro che racconta il “delitto perfetto” in atto sulla sanità pubblica tra politica e assicurazioni : Settantamila posti letto in meno in dieci anni. Centosettantacinque gli ospedali chiusi. Liste d’attesa sempre più lunghe che fanno aumentare la spesa privata. E per curarsi gli italiani fanno sempre più debiti nel silenzio di una politica che è al riparo da ogni rischio con superpolizze pagate con denaro pubblico. È lo scenario della sanità italiana in cui fa capolino il terzo incomodo: le assicurazioni che intravedono un grande mercato ...

Salute - nuovo farmaco contro l’influenza : una sola dose può ridurre la durata dei sintomi di circa un giorno : Una sola dose di un nuovo farmaco contro l’influenza può ridurre notevolmente la durata della malattia in adulti e adolescenti, secondo uno studio pubblicato sulla prestigiosa New England Journal of Medicine. Due test clinici random hanno dimostrato che il baloxavir marboxil riduce la durata dei sintomi influenzali di circa un giorno ed elimina il virus in maniera più rapida in adolescenti e adulti sani. Altro aspetto molto importante: lo studio ...

Salute : nuovo test del Dna fetale per lo screening prenatale non invasivo : “Per la prima volta al mondo è partito il primo studio su un nuovo test del Dna fetale per lo screening prenatale non invasivo. Unico Centro l’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino“: lo ha reso noto la stessa struttura ospedaliera torinese. Lo scopo è confrontare i risultati di un nuovo test del Dna fetale con i risultati dei metodi tradizionali di calcolo del rischio di trisomia 21 fetale (età materna, ...

Salute - gli infettivologi : serve un nuovo piano contro zanzare e zecche : Infezioni provocate da zecche e da punture di zanzara sono in aumento nell’estate 2018 e la Simit, società italiana malattie infettive e tropicali, ritiene indispensabile l’applicazione rigorosa delle linee guida del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’. Non solo. Gli infettivologi chiedono anche un nuovo piano nazionale di lotta ai vettori che tenga conto delle recenti esperienze, che disponga ...

Disturbi alimentari - "Codice lilla" al Pronto soccorso / Il Ministero della Salute lancia il nuovo colore : Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso: Il Ministero della Salute si riunisce in un tavolo di lavoro e indica il percorso da seguire all'interno degli ospedali.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:18:00 GMT)

Cellulari e Salute. Nuovo studio shock : le telefonate danneggiano la memoria. : ... Una nuova ricerca che sarà certamente destinata a rilanciare una serie d'interrogativi sull'utilizzo, spesso abnorme, che si fa dei cellullari in un mondo iperconnesso come il nostro, avrebbe ...

Cellulari e Salute. Nuovo studio shock : le telefonate danneggiano la memoria : ... spesso abnorme, che si fa dei cellullari in un mondo iperconnesso come il nostro, avrebbe stabilito una connessione tra utilizzo e danni alla memoria specialmente tra i teenagers. Un'equipe di ...

Sanità : martedì 31 in Regione Veneto firma per accordo su nuovo Polo Salute di Padova : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - Sarà stipulato martedì prossimo 31 luglio, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova. La convocazione, firmata d