Salute | Tennis & Friends 2018 | la prevenzione torna protagonista a Roma

meteoweb.eu

: ????WE LOVE TENNIS PARADISO???? Magnifica giornata di TENNIS Un ringraziamento a tutti i partecipanti e alla SEB Salu… - TennisCampania : ????WE LOVE TENNIS PARADISO???? Magnifica giornata di TENNIS Un ringraziamento a tutti i partecipanti e alla SEB Salu… - MikCorrias : RT @Adnkronos: Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna protagonista -

(Di giovedì 4 ottobre 2018)al Foro Italico di“, un weekend interamente dedicato alla, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce, sport, solidarietà e spettacolo. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio dellasi estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite ...