Salute | il caso | vede rosso dopo overdose di Viagra”

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Vedrà, forse per sempre, il mondo velato da un ‘filtro‘a causa di una dose eccessiva di citrato di sildenafil, la molecola del Viagra*. E’ accaduto ad un trentunenne americano che aveva acquistato il farmaco contro di disturbi dell’erezione su Internet, sviluppando però un danno irreversibile della visione. Unraro pubblicato dalla rivista Retinal Cases che riporta la storia del paziente, visitato all’ospedale Mont Sinai di New York, specializzato in oftalmologia,due giorni dalla comparsa del bizzarro sintomo. Lo stesso paziente aveva poi riferito di aver assunto il farmaco in forma liquida, acquistato on line, senza usare la pipetta dosatrice ma bevendo direttamente dal flacone. Poco tempoaveva cominciato are flash multicolori, a perdere il senso del contrasto e percepire gli oggetti come attraverso un velo. Il giorno ...