Salta la fila alla mensa | rissa all' Università di Salerno

Olimpiadi 2026 - Salta il "tridente" : Torino si sfila in rotta con Sala. Sospetto di imboscata tra i grillini : Sospetti e tensioni. La pentastellata Torino si sfila dalla candidatura ai Giochi invernali 2026, mentre le regioni leghiste Lombardia e Veneto, un attimo dopo, piazzano sul tavolo del Governo il piano B, ovvero la candidatura in tandem di Milano e Cortina. Li aspetta una corsa contro il tempo per fare in modo che il Coni porti la proposta al Cio entro domani. La tempistica fa andare alcuni pentastellati su tutte le furie. Un esponente dei 5 ...

Si finge deputato per Saltare la fila al pronto soccorso ma la polizia lo smaschera : Ha insistito con infermieri e con il 113 per passare davanti a tutti ma gli agenti hanno voluto vederci chiaro: ecco chi era...

Si finge deputato per Saltare la fila al Pronto soccorso/ Polizia denuncia 45enne in vacanza ad Alghero : Si finge deputato per saltare la fila al Pronto soccorso: Polizia denuncia 45enne in vacanza ad Alghero. Le ultime notizie: l'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Si finge deputato per Saltare la fila : ANSA, - ALGHERO, 21 AGO - "Lei non sa chi sono io". E' stata forse questa la frase che si è sentito dire l'infermiere del Pronto soccorso di Alghero che aprendo la porta della sala d'attesa per il "...

Roma - rissa tra Saltafila ai Musei Vaticani : 4 feriti : Una lite tra saltafila è degenerata in una rissa che ha coinvolto 4 persone, tutte fermate. È successo stamattina in viale Bastioni di Michelangelo, a due passi dal Vaticano, tra due famiglie ...