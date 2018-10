Salpata la Mediterranea | la nave di Ong e parlamentari per denunciare la

huffingtonpost

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Unaitaliana, "", è partita dalle nostre coste per svolgere nel Mediterraneo attività "di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli in assenza di soccorsi e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei".Tra i promotori del progetto varie associazioni, Onlus, ONG tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, ONG Sea-Watch, magazine online I Diavoli e l'impresa Moltivolti. Garanti del'iniziativa anche un gruppo di, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile. In particolare, oltre al sostegno 'morale' e di fatto a '', idi Sinistra Italiana hanno sottoscritto una fideiussione per 460mila euro. Sull'atto le firme di Nicola Fratoianni, Erasmo Palazzotto, Rossella Muroni e Nichi Vendola.