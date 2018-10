blogo

: È il momento di annunciarvi chi ci sarà nella seconda puntata di #chetempochefa??: ? Sabrina Ferilli ?… - chetempochefa : È il momento di annunciarvi chi ci sarà nella seconda puntata di #chetempochefa??: ? Sabrina Ferilli ?… - IncontriClub : Sabrina Ferilli sulle molestie: 'Mai subite. I provini in albergo? Se ci vai vuol dire che ci stai'… - gossipblogit : Sabrina Ferilli sulle molestie: 'Mai subite. I provini in albergo? Se ci vai vuol dire che… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) “Mai subito”. Parola diche, in tempo di denunce diffuse e dilaganti campagne Me Too, va controcorrente e rilancia.“Sembrerà strano ma io non ho mai avuto richieste imbarazzanti”, ha detto l’attrice romana durante un'intervista a Le Iene. “Un produttore ti invita a casa per un provino? Se ci vai diventa inevitabile che ci stai, non bisogna andare. Dove mai si è sentito diche si svolgono in camere d’. E’ sempre tutto molto discutibile”. Larompe quindi il tabù in tema di apprezzamenti espliciti e si mostra lusingata di fronte a possibili complimenti estetici, anche nel caso in cui qualcuno dovesse urlarle “bella gnocca” per strada. “E’ un complimento. Se mi dicono ‘belle tette o bel culo’ rispondo ‘grazie mille'. Oppure pensi che do uno schiaffo? No, ti chiedo il numero di telefono”. Attualmente al cinema in coppia con Sergio ...