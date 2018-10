Rugby – Le Zebre in trasferta in Scozia | la formazione bianconera

Rugby - Pro14 2018-2019 : le Zebre vanno a Glasgow rivoluzionando la formazione della scorsa settimana : Le Zebre cercano il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive nel Pro14 di Rugby: la franchigia di base a Parma si prepara all’unica trasferta scozzese della stagione dovendo andare a giocare a Glasgow domani sera alle ore 20.35. La formazione britannica tra le mura amiche non perde da oltre un anno. Allo Scotstoun Stadium andrà in scena la partita numero 13 tra le due formazioni, con gli italiani che mai sono riusciti a ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : altra sconfitta per le Zebre - Ospreys troppo forti : Niente da fare per le Zebre, arriva la seconda sconfitta consecutiva nel Guinness Pro 14 per la franchigia tricolore che questa volta è costretta ad arrendersi in casa. Un Sam Davies straripante trascina gli Ospreys sin dal primo tempo e li porta al successo per 22-8. Per la squadra di casa una sola meta, con Tuivaiti che ha sbloccato la casellina delle mete al 70′. In classifica le Zebre scendono in penultima piazza. Zebre-Ospreys ...

Rugby – Gaffney si ritira : le parole dell’estremo delle Zebre : L’estremo irlandese Ciaran Gaffney costretto al ritiro dal Rugby giocato L’estremo Ciaran Gaffney ha annunciato il suo ritiro dal Rugby giocato a seguito del trauma cervicale occorso lo scorso 16 Febbraio allo Sportsground di Galway nella sfida vinta dallo Zebre Rugby Club contro gli irlandesi del Connacht. L’irlandese è cresciuto nel club della città natale del Galwegians RFC, fucina d’importanti atleti per la franchigia del Connacht e ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : le Zebre cercano di mantenere l’imbattibilità interna stagionale : Domani, sabato 29 settembre alle ore 16, nella sfida valida per la quinta giornata del Pro14 di Rugby che andrà in scena allo stadio Lanfranchi di Parma, le Zebre ospiteranno i gallesi degli Ospreys: i padroni di casa sono quarti nella Conference A con 10 punti, mentre gli ospiti sono secondi, nel medesimo raggruppamento, a quota 13. Dopo la sconfitta patita la scorsa settimana, le Zebre dunque sono chiamate al riscatto per non perdere quanto di ...

Rugby – Giammarioli rinnova con le Zebre fino al 2021 : Il flanker Renato Giammarioli in bianconero fino al 2021. L’azzurro ha rinnovato il contratto con lo Zebre Club per altri due anni Parma, 26 Settembre 2018 – Un altro importante rinnovo contrattuale per lo Zebre Rugby Club che si è assicurato le prestazioni della terza linea Renato Giammarioli per altre due stagioni, fino al 30 Giugno 2021. Arrivato in pianta stabile nella rosa bianconera durante l’estate 2017, il laziale si è subito ...

Rugby – Guinness Pro14 : Zebre ko a Newport contro i Dragons : Lontano da Parma le Zebre cedono 16-5 ai gallesi Dragons a Newport Le Zebre sono scese in campo al Rodney Parade di Newport nell’unica sfida stagionale contro i Dragons, inclusi nell’altro girone rispetto ai bianconeri. Il tabù del campo di Newport prosegue per la franchgia federale che esce sconfitta per la sesta volta dovendo cedere ai gallesi 16-5 in una gara segnata ancora dalla forte pioggia e da condizioni meteo difficili per il ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Zebre-Cardiff 26-24. Rimonta da urlo - vittoria pazzesca degli emiliani : Verrebbe da dire un tempo per parte, ma non c’è stato pareggio: nella terza giornata del Pro14 di Rugby le Zebre vincono a Parma una partita incredibile, che sembrava persa dopo soli 10′ e che invece al fischio finale la franchigia emiliana ha portato a casa al termine di una pazzesca Rimonta. I gallesi del Cardiff, per la seconda volta in una settimana si vedono costretti alla resa all’80’ in terra italica, dopo la ...

Rugby – Presentata la seconda divisa ufficiale delle Zebre : è bellissima! [FOTO] : In occasione della presentazione della nuova rosa 2018-2019, nel corso della Festa dello Sport presso la Cittadella del Rugby di Parma, lo Zebre Rugby Club ha svelato la sua seconda maglia ufficiale Durante la Festa dello Sport organizzata presso la Cittadella del Rugby di Parma, in occasione della presentazione e della foto della nuova rosa per la stagione 2018-2019, è stata svelata la seconda divisa ufficiale dello Zebre Rugby Club ...