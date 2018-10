Rossi | Bankitalia | ' Serve lo sviluppo per conti in equilibrio'

firstonline.info

: RT @Musso___: C’è lo dice Salvatore Rossi , direttore generale della Banca d’Italia?? : <in sostanza, le banche sono divenute europee solo i… - SerGuad : 04/10/2018 09:44 Def: Rossi (Bankitalia), aspettiamo numeri e tabelle ROMA (MF-DJ)--'I numeri non ci sono, aspettia… - merlino_mo : RT @marcovaleriolp: Bankitalia certifica la sconfitta della strategia europea degli ultimi 4 governi italiani. 'Lo scopo dell'Unione bancar… - amilcareprimo : RT @Musso___: C’è lo dice Salvatore Rossi , direttore generale della Banca d’Italia?? :

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Se la nazione non accumula più ricchezza alla fine declina, nonostante i talenti e le capacità che il mondo ci riconosce. Lodeve essere armonico e sostenibile nel tempo, ma non può non ...