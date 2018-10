Rosanna Cancellieri | ' La Ferragni esperta di moda? Che orrore!'

Chiara Ferragni - Rosanna Cancellieri a Vieni da me va all'attacco : «Che orrore - non la voglio neanche vedere» : Rosanna Cancellieri e la battuta al vetriolo su Chiara Ferragni . La giornalista, ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato il suo incontro con la moda: 'Mi invitavano sempre alle sfilate e ...

Rosanna Cancellieri stronca Chiara Ferragni : "esperta di moda? Che orrore!” : Oggi 66enne, Rosanna Cancellieri ha fatto la storia della moda e del costume in Rai tra gli anni '80 e '90. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, la Cancellieri ha stroncato Chiara Ferragni, moglie di Fedez nata come 'fashion blogger' e in grado di di trasformarsi in milionaria imprenditrice di successo nel giro di pochi anni. prosegui la letturaRosanna Cancellieri stronca Chiara Ferragni: "esperta di moda? Che orrore!” pubblicato su ...