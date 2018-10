Roma | Santucci nuovo amministratore unico Roma Metropolitane

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018)ha un. Finita l’era di Pasquale Cialdini da oggi, anche se manca il via libera formale del sindaco Virginia Raggi, alla guida dell’azienda che programma la costruzione della linea C e della futura rete dell’undergroundna arriva Marco, ingegnere classe 1968.fino ad oggi e’ stato un ‘quadro’ della societa’ controllata dal Comune. Il suo incarico fino a questa mattina e’ stato quello di responsabile per i rapporti istituzionali.Inoltre collaborava con lo staff di Cialdini. E’ stato in precedenza collaudatore tecnico e amministrativo della linea C. Fonti interne dilo definiscono “grande simpatizzante grillino”. Si e’ laureato alla Sapienza in Ingegneria elettrotecnica nel 1995 ed ha studiato al liceo Classico ...