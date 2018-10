Roma | l' unità anti crisi | ecco come Di Francesco ha ritrovato la squadra

Roma - figlia segregata in casa perché lesbica/ 17enne fugge e chiama la polizia : ora vive in comunità : Roma, figlia segregata in casa perchè lesbica: la denuncia dell'associazione Gay Center, la 17enne fugge dai genitori e chiama la polizia. Ora vive in comunità(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Pd - Padoan : “Io in piazza? No - ero fuori Roma. Zingaretti è ottimo candidato ma sono per l’unità del partito” : “Io in piazza ieri col Pd? No, ero fuori Roma”. Così a 24 Mattino (Radio24) il deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, risponde alla domanda se ha partecipato alla manifestazione dem nella Capitale. Sul congresso e sulla candidatura di Nicola Zingaretti, l’ex ministro dell’Economia dichiara: “sono per un Pd unito. Zingaretti è un ottimo candidato, ma la scelta va fatta con tutti i candidati in campo”. Scetticismo sulla manovra ...

Pd in piazza a Roma contro il governo/ L'urlo del popolo dem : "Unità - unità - unità" : Pd in piazza del popolo contro governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:41:00 GMT)

Roma. Il Pd in piazza contro il governo al grido 'unità - unità - unità' : 'Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Pd - 70mila alla manifestazione a Roma. I militanti 'Vogliamo unità'. Martina a noi piacciono le piazze non i balconi : Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perchè non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Pd - 50mila in piazza a Roma. I militanti gridano 'Vogliamo unità' : Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perchè non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Roma - la nuova e la vecchia dirigenza unita nel ricordo di Maria Sensi : La Roma di ieri e di oggi unita nel ricordo di Maria Sensi. Per la prima volta da anni, la vecchia e la nuova dirigenza del club giallorosso si sono trovate fianco a fianco al funerale della moglie ...

Roma punita da Stepinski - contro il Chievo un altro disastro : Monchi e Di Francesco imputati! : Stepinski e Birsa fermano una Roma che sembra senza certezze e molto lontana dall’essere davvero una squadra d’alta classifica La Roma cade ancora al cospetto di un nuovo appello molto importante dopo il flop di San Siro. Di Francesco, dopo le follie tattiche contro il Milan, ha riportato ogni cosa al suo posto, presentando un 4-3-3 canonico contro il Chievo Verona e scegliendo gli uomini giusti per partire forte nella gara ...

Moto2 - Romano Fenati squalificato per due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano Manzi : Romano Fenati è stato squalificato per due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni di Stefano Manzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 corsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso ...

Unitalsi : A Roma nuovo bando servizio civile da 8 posti : Roma – Anche quest’anno torna l’opportunita’ per i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti di vivere l’esperienza del servizio civile Nazionale con l’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), accanto alle persone ammalate e disabili. Il bando 2018 e’ stato pubblicato ed e’ consultabile sul sito www.Unitalsi.it, dove e’ possibile trovare anche ...

Festa del Sacrificio a Roma/ Comunità sudanese : “Continueremo ad esistere” - celebrazioni dopo lo sgombero : Festa del Sacrificio a Roma: celebrazioni anche per la Comunità sudanese di via Scorticabove vittima di uno sgombero. La solidarietà e nuove speranze.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Arrestato il 'Principe del Boario' - terrore dell'intera comunità - Romait - : Le rassicurazioni dei Carabinieri, l'hanno portata a raccontare la drammatica cronaca che dopo essere stata puntualmente riscontrata ha permesso di accertare che il criminale, forte dello stato di ...

Roma - gli obblighi e le opportunità : Mancano otto giorni alla chiusura del calciomercato e la Roma ha ancora il tempo, oltre che la possibilità economica, per sistemare la squadra di Eusebio Di Francesco.E la faccenda,come hanno ...

Roma - Monchi : 'Stiamo cerncando un'opportunità ma gli acquisti sono stati già fatti' : Il ds della Roma Monchi non si sbilancia e durante la conferenza stampa di presentazione di Alisson lascia intendere che il nuovo acquisto arriverà solo se si presenterà l'opportunità: 'Cerchiamo ...