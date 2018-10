Roma | lotta per la legalità | sgomberata la casa occupata da uno del clan Spada

Lotta greco-Romana - la Toscana dell'aretino Stopponi quinta al Trofeo Coni : Dopo le premiazioni il Dt regionale commenta "una splendida esperienza per questi giovani Atleti che li avvicina ancora di più a stringere amicizia in nome dello Sport e del Fair Play. Tra poco ...

Roma : Pallotta "Un grazie a Gandini" : ANSA, - Roma, 27 SET - "Ringrazio Umberto, Gandini, ndr, per la dedizione e la professionalità messe al servizio del club in queste stagioni e gli auguro le migliori fortune per le sue prossime sfide".

Roma – Pallotta sorride : ridotta la squalifica dall’UEFA : Calcio: Roma, UEFA riduce da 3 a 1 mese la squalifica a Pallotta La Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa ha ridotto da 3 a 1 mese la sospensione inflitta al presidente della Roma, James Pallotta, in seguito alle dichiarazioni del patron giallorosso dopo la gara di Champions league contro il Liverpool del 2 maggio. L’Uefa ha dunque parzialmente accolto in appello le istanze avanzate dal club capitolino; la ...

Totti lascia la Roma?/ Le dimissioni dell'ex capitano sul tavolo di Pallotta : l'indizio nella biografia : Totti lascia la Roma? Ultime notizie, le dimissioni dell'ex capitano giallorosso sul tavolo del presidente James Pallotta: ecco l'indizio della possibile rottura(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:22:00 GMT)

Roma - la curva contesta Pallotta : cori d'insulti : Dopo Bologna, ancora cori dei tifosi della Roma contro James Pallotta. Prima della partita contro il Frosinone, la curva Sud, il settore più caldo del tifo giallorosso, ha rivolto cori d'insulti ...

Roma - l'Olimpico contesta Pallotta e fischia la squadra : Lo stadio Olimpico contesta il presidente James Pallotta a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Frosinone . Cori d'insulto verso il numero uno giallorossoaccusato di aver dato il ...

Roma : Curva Sud contesta Pallotta : ANSA, - Roma, 26 SET - Un coro d'insulti ripetuto varie volte nei confronti del presidente James Pallotta, "pezzo di m...", dalla Curva sud ha accolto la lettura delle formazioni prima di Roma-...

Roma - Pallotta contro Monchi : presidente e ds divisi sulla strategia : Avanti con Di Francesco: il messaggio che arriva da Trigoria è scontato, non essendoci al momento l'exit strategy. Il Frosinone è così vicino che non c'è tempo, anche volendo, per il ribaltone ...

Roma - Pallotta è una furia : “sono disgustato” : La Roma è scesa in campo nella gara della 5^ giornata del campionato di Serie A, pesante sconfitta per la squadra di Di Francesco sul campo del Bologna, reti firmate da Mattiello e Santender. Al termine della partita pesante contestazione da parte dei tifosi giallorossi, nel mirino squadra e Di Francesco. Furioso il presidente Pallotta al portale inglese RomaPress.eu: “Sono disgustato” ha dichiarato sull’ennesima ...

Crisi Roma - Pallotta : 'Sono disgustato'. Mai così male dal 2010 : l'unica vittoria... con Strootman! : "Sono disgustato", parole di James Pallotta. La sconfitta della Roma sul campo del Bologna non è passata inosservata al presidente, che ha rilasciato questo secco commento al portale in lingua inglese ...

Roma - l'ira Pallotta : "Sono disgustato" : Una battuta secca quanto eloquente quella rilasciata dal presidente giallorosso James Pallotta al portale inglese RomaPress.eu: "Sono disgustato" ha dichiarato sull'ennesima sconfitta stagionale della ...

Roma - Pallotta tuona : “Sono disgustato” : Roma, James Pallotta ha parlato a caldo dopo il flop della squadra di Di Francesco contro il Bologna: presidente disgustato Il presidente della Roma, James Pallotta, non le manda a dire al suo allenatore ed alla squadra dopo il flop totale di Bologna. I giallorossi hanno malamente perso contro un’avversaria alla portata e questo inizio di stagione si è rivelato pessimo per i colori Romanisti. Pallotta, parlando al portale inglese ...

Lotta - Mondiali Junior 2018 : azzurri fuori dai giochi per l’oro nella greco-Romana - Sandron e Fidelbo ai ripescaggi : Italia all’asciutto nella greco-romana ai Mondiali Junior 2018 di Lotta a Trnava, in Ungheria. Gli azzurri non sono riusciti ad imporsi nelle rispettive categorie, portando due soli atleti ai ripescaggi al termine della seconda giornata del torneo iridato. Jacopo Sandron, bronzo senior in carica, è stato sfortunato nel sorteggio ed è stato eliminato al primo turno della categoria -60 kg dal turco Kamal, che ha prevalso 9-0 approdando fino ...

Roma - Pallotta è scontento di Di Francesco : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in casa Roma persistono forti dubbi sull'operato di Eusebio Di Francesco . Il patron del club giallorosso, James Pallotta , è ampiamente scontento e le prossime gare potrebbero essere decisive ...