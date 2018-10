Roma | ferito un kitesurfer ' risucchiato' da un elicottero | due indagini

Champions League - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito - 28 fermati| Il precedente con la Roma : Violenza al centro di Napoli. Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato preso di mira la scorsa notte a via Cesare Rosaroll. Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull'episodio, ...

Champions - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito Digos ferma 28 ultrà azzurri Il precedente contro la Roma : Supporter dei Reds aggrediti davanti a un bar in via Rosaroll: il 26enne guarirà in 15 giorni. 28 persone fermate dalla Digos e identificate

Champions - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito Digos ferma 28 napoletani Il precedente contro la Roma : Supporter dei Reds aggrediti davanti a un bar in via Rosaroll: il 26enne guarirà in 15 giorni. 28 persone fermate dalla Digos e identificate

Incendio in hotel a piazza di Spagna a Roma : nessun ferito : Intervento di 2 squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma in piazza di Spagna per l’Incendio divampato in una suite al 3° piano dell’hotel Spagna. Gli ospiti sono stati evacuati e all’arrivo dei pompieri si trovavano già all’esterno dell’edificio. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo Incendio in hotel a piazza di Spagna a Roma: nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Fiamme in hotel a piazza di Spagna a Roma - nessun ferito : Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in piazza di Spagna per l'incendio di una suite al terzo piano dell'hotel Spagna. Gli ospiti sono stati fatti uscire e all'arrivo dei vigili erano già all'esterno dell'edificio. Al momento non risultano persone ferite o intossicate.

Garibaldi fu ferito... da un fulmine. Danni alla statua di Roma : A fare le spese del violento temporale che si è abbattuto nella notte sulla Capitale è la statua di Garibaldi nella piazza omonima al Gianicolo: un fulmine ha colpito in pieno l'eroe dei due mondi a ...

Anziano sbaglia strada e finisce contRomano in Valassina : un ferito lieve sulla Statale 36 : A ottantasette anni ha percorso contromano 50 metri di Valassina provocando un incidente fortunatamente con lievi conseguenze per l'unico ferito, un trentenne di Milano, che qualche minuto dopo le 14 ...

Roma - ancora un autobus Atac in fiamme : mezzo distrutto - nessun ferito - : L'incendio è avvenuto lunedì sera in via Aurelia Antica. Il conducente avrebbe provato a spegnere le fiamme con l'estintore di bordo, ma senza riuscirci. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Roma - ancora un bus a fuoco : le fiamme distruggono il mezzo - nessun ferito : ancora un bus in fiamme a Roma. Ieri sera, intorno alle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Aurelia Antica 415 per l'incendio di un autobus Atac che stava rientrando nel deposito. Le fiamme ...

Roma : ancora un bus in fiamme - nessun ferito : Ieri sera un altro bus è andato in fiamme a Roma: i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in Via Aurelia Antica 415 per l’incendio di un autobus Atac che stava rientrando in deposito. Le fiamme hanno distrutto il mezzo. Non si segnalano feriti o intossicati. L'articolo Roma: ancora un bus in fiamme, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - sparatoria in strada in via Casilina : un ferito - : L'episodio è avvenuto intorno alle 12: i carabinieri hanno trovato una macchina con tracce di sangue vicino al Policlinico Casilino e rintracciato un uomo ferito che aveva raggiunto il pronto soccorso.

Roma - sparatoria in pieno giorno al Casilino : un ferito : sparatoria in strada lunedì mattina poco prima di mezzogiorno in via Casilina, all'altezza del policlinico Casilino. I carabinieri sono accorsi in forze in seguito a numerose segnalazioni giunte dalla ...

Roma - trentenne ferito per strada da colpo d’arma da fuoco a Torpignattara : Era circa l’una di notte quando un Romano di 31 anni è stato ferito in strada nella in via Manfroni, in zona Torpignattara. L’uomo, che secondo le prime informazioni ha alcuni precedenti, è stato colpito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco. Trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico Umberto I è stato operato d’urgenza: i medici hanno asportato il proiettile e l’uomo non sarebbe in pericolo di ...

Roma - trentenne ferito da un colpodi pistola a Torpignattara : Un Romano di 31 anni è stato ferito nella notte da un colpo d'arma da fuoco in strada alla periferia di Roma. È accaduto intorno all'una in via Manfroni, in zona Torpignattara. L'uomo, che avrebbe ...