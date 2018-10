Roma | dai droni ai laser | è sempre più hi-tech il monitoraggio della città

Roma - immobiliarista Scarpellini : «Speravo di avere vantaggi dai favori fatti» : «Io, dottoressa, sono una persona generosa ma è chiaro che essendo un imprenditore mi aspettavo che facendo un favore avrei potuto trarne qualche vantaggio...» Così Sergio Scarpellini, l'...

Stadio Roma - Parnasi 5 ore dai pm : spunta una casa in comodato d'uso a un politico : Nel corso dell'interrogatorio, in base a quanto si apprende, si è affrontato il filone del finanziamento alla politica ma non del rapporto con i tesorieri di Pd e Lega, Francesco Bonifazi e Giulio ...

Stadio Roma - si attendono risposte dai dipartimenti : “Abbiamo sollecitato a inizio settembre la richiesta degli atti ai due dipartimenti e assessorati coinvolti, Mobilità e Urbanistica, dopo aver sentito la dichiarazione della sindaca su due diligence. Visto che quello dello Stadio è un discorso che impatta su un quadrante molto particolare, abbiamo chiesto chiarimenti sulle verifiche di mobilità che indicavano se fare o non fare il ponte di Traiano, abbiamo chiesto di visionare gli ...

Roma - Gay Center : “Minore segregata in casa dai genitori perché lesbica” : “La ragazza viveva in un clima di continua violenza ed era sequestrata in casa, dove i familiari non la facevano più uscire. Quando rimaneva sola in casa, i genitori chiudevano la porta a chiave con lei dentro”. Il Gay Center, associazione che promuove servizi e iniziative per le persone Lgbt, ha denunciato la storia di una ragazzina di 17 anni, che i genitori tenevano segregata nella loro casa in provincia di Roma da quando avevano ...

Tria porta in Ue le cifre del Def - ma torna subito a Roma. Dai commissari piovono critiche : Giudizi severi da parte di Bruxelles nel giorno dell'Eurogruppo. Moscovici e Dombrovskis: 'piano di bilancio dell'Italia non sembra rispettare le regole, la deviazione del deficit è molto ...

Roma - soffoca la moglie e tenta il suicidio : salvato dai carabinieri. “Non potevo vederla soffrire per depressione” : “Ho ammazzato mia moglie, ora mi uccido” ha detto al telefono quando ha chiamato il 112. E i carabinieri, quando sono arrivati a casa sua, a San Giovanni, a Roma, hanno sfondato la porta dell’abitazione e hanno trovato la donna senza vita, sul letto, e accanto il marito, 64 anni, con un coltello da cucina puntato alla sua gola. Urla, lacrime: è iniziato un lungo colloquio, da una parte lui e dall’altra i militari ...

Roma - barricate in strada : "Siamo sommersi dai rifiuti' : 'Adesso basta, i cittadini non sono più disposti a pagare sulla propria pelle le conseguenze di una scellerata scelta politica, quella della raccolta differenziata spinta che non funziona'. 'A volte ...

ContRomano sulla Statale 7 - intercettati dai vigili urbani - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Contromano sulla Statale 7, all'altezza dell'uscita del centro commerciale Auchan, in direzione Taranto, è stata fermata una Hyundai dai vigili urbani che hanno scongiurato l'eventualità che avvenisse ...

Trapianto di faccia a Roma/ Paolo Crepet : "Tutti i rischi - dai problemi di identità al rigetto psicologico" : Trapianto di faccia a Roma. Paolo Crepet: "Tutti i rischi, dai problemi di identità al rigetto psicologico". L'intervista al noto psicologo.

Roma contestata dai tifosi a Bologna : Roma - ' Andate a lavorare, andate a lavorare '. Contestazione a Bologna da parte dei tifosi della Roma sistemati nel settore ospiti, che non hanno digerito la seconda sconfitta in campionato dei loro ...

Roma : cane da caccia precipita in pozzo - salvato dai vigili del fuoco : A Mentana di Roma, in via Fonte Lettiga, un cane da caccia è precipitato in un pozzo Romano profondo circa 15 metri: sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno provveduto al salvataggio e al recupero dell’animale. Il cane, in buone condizioni, è stato riconsegnato al suo padrone. L'articolo Roma: cane da caccia precipita in ...

Roma - il bilancio consolidato è in ritardo “bloccato dai consuntivi di Ama a Atac”. A rischio assunzioni annunciate da Raggi : Il bilancio consolidato di Roma Capitale è in netto ritardo, mentre l’ennesima gara Ama va deserta. La municipalizzata dei rifiuti rischia di andare a rotoli e i conti del Campidoglio non ne giovano, tutt’altro. A far da corredo, il bilancio 2017 di Atac ancora bloccato e quelli di Roma Metropolitane e Farmacap fermi da anni, in attesa di una riorganizzazione che non arriva. Le municipalizzate capitoline fanno tremare il Campidoglio. L’ultima ...