ROG Phone | lo smartphone da gaming di Asus arriva in Italia a fine ottobre

ASUS ROG Phone sbarca in Italia dal 18 ottobre a 900€ : Cernusco sul Naviglio, 4 ottobre 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia oggi la disponibilità sul mercato Italiano dell’attesissimo ASUS ROG Phone, il rivoluzionario smartPhone da 6 pollici ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming. Caratterizzato da puro DNA ROG e alimentato dalla piattaforma mobile octa-core più veloce al mondo, Qualcomm® Snapdragon 845, con 2,96GHz e GPU Qualcomm® Adreno ottimizzata per il gaming, ROG ...

ASUS ROG Phone : ecco quando sarà disponibile in Italia lo smartphone ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia oggi la disponibilità sul mercato Italiano dell'attesissimo ASUS ROG Phone, il rivoluzionario smartPhone da 6 pollici ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming. Caratterizzato da puro DNA ROG e alimentato dalla piattaforma mobile octa-core più veloce al mondo, Qualcomm Snapdragon 845, con 2,96GHz e GPU Qualcomm Adreno ottimizzata per il gaming, ROG Phone infrange tutte le regole per andare dove i ...

ASUS ROG Phone sbarca ufficialmente in Italia - per la gioia degli hardcore gamers : A quattro mesi di distanza dall'annuncio ufficiale, sbarca anche in Italia ASUS ROG Phone, lo smartPhone da gaming del produttore taiwanese. L'articolo ASUS ROG Phone sbarca ufficialmente in Italia, per la gioia degli hardcore gamers proviene da TuttoAndroid.

Alcuni smartphone BQ entrano nel PROGramma Android Enterprise Recommended : Anche BQ può ora vantare Alcuni smartphone nel Programma Android Enterprise Recommended. Scopriamo quali modelli della gamma BQ Aquaris sono i fortunati L'articolo Alcuni smartphone BQ entrano nel Programma Android Enterprise Recommended proviene da TuttoAndroid.

I rugged phone entrano nel pROGramma Android Enterprise Recommended : 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti : Google ha ufficialmente riconosciuto i rugged phone come smartphone ideali per un utilizzo business e li ha introdotti nel programma Android Enterprise Recommended. Presentato […] L'articolo I rugged phone entrano nel programma Android Enterprise Recommended: 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti proviene da TuttoAndroid.

Wind proROGa il suo listino di Smartphone Best Price per i clienti ricaricabile : Wind proroga il suo listino Smartphone Best Price offrendo Smartphone scontati ai suoi clienti ricaricabile. L'articolo Wind proroga il suo listino di Smartphone Best Price per i clienti ricaricabile proviene da TuttoAndroid.

Asus ROG Phone ha personalità tra gli smartphone da gaming (video anteprima) : Abbiamo avuto occasione di avere tra le mani il nuovo Asus ROG Phone, dotati di tutti i suoi accessori aggiuntivi, durante IFA 2018 di Berlino. Ecco le nostre prime impressioni sul prodotto, con tanto di video anteprima. L'articolo Asus ROG Phone ha personalità tra gli smartPhone da gaming (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Scatta oggi il pROGramma beta di Android Pie per Huawei e Honor in Cina : smartphone coinvolti : Giornata estremamente importante quella che stiamo vivendo oggi 28 agosto per quanto riguarda il pubblico in possesso di smartphone Huawei ed Honor di ultima generazione, almeno stando alle indiscrezioni che giungono direttamente dall'Asia. A distanza di appena due giorni dal nostro punto della situazione relativo ai device che probabilmente toccheranno con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, infatti, prendiamo atto di alcune ...

Ciò che non ti aspetti : Microsoft stava pROGettando uno smartphone con bordi ridotti : Avere i bordi ridotti è ormai diventato, da un anno a questa parte, uno standard per tutti gli smartphone di fascia media e alta i quali stanno adottando attualmente (ad eccezione di pochissimi come Samsung) il famoso Notch di Apple posizionato sulla parte superiore. Oggi si scopre che anche Microsoft, già due anni fa, stava studiando da vicino questa tendenza con un brevetto reso pubblico il 21 agosto e depositato il 24 maggio del 2016 dove ...

ASUS ROG Phone con 4 GB e 6 GB di RAM avvistato al TENAA : ASUS ROG Phone è stato appena avvistato al TENAA in due inedite varianti, presumibilmente più economiche, con rispettivamente 4 GB e 6 GB di RAM. L'articolo ASUS ROG Phone con 4 GB e 6 GB di RAM avvistato al TENAA proviene da TuttoAndroid.

RED HydROGen One - lo smartphone con schermo olografico ha una data d’uscita : RED Hydrogen One è un interessante smartphone che un’azienda, specializzata nella produzione di prodotti per la cinematografia, ha annunciato qualche tempo fa. Gli […] L'articolo RED Hydrogen One, lo smartphone con schermo olografico ha una data d’uscita proviene da TuttoAndroid.