Ritiro immediato del prodotto alimentare di largo consumo dai supermercati

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Il Ministero della Salute segnala in una nota ufficiale che i croissant Bauli a lievitazione naturale con crema al latte sono stati richiamati dal mercato. Il lotto di produzione è il LA8312BR, con data di scadenza il 30 novembre 2018.«Motivo del richiamo: rischio microbiologico (per presenza di Salmonella). Il richiamo del Ministero pubblicato il 3 ottobre invita a “non consumare ile a “riconsegnare le eventuali confezioni al punto vendita di acquisto”. La segnalazione del Ministero riguarda soltanto un lotto (il numero LA8312BR) di croissant del tipo “5 cereali – latte fresco” venduti in confezione da sei, per cui tutti gli altri prodotti Bauli non rappresentano alcun rischio.I croissant da ritirare contengono crema di latte e uova e la Salmonella spp, del tipo non tifoideo, ha i suoi principali serbatoi d’infezione negli animali e i loro ...