Ritirato lotto croissant Bauli | rischio salmonella

: Rischio Salmonella, ritirato un lotto di croissant con crema al latte Bauli - Corriere : Rischio Salmonella, ritirato un lotto di croissant con crema al latte Bauli - SkyTG24 : Rischio salmonella, ritirato un lotto di croissant Bauli - FarodiRoma : Salmonella. Ritirato lotto di cornetti Bauli con crema al latte -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di undiper. Si tratta dei cornetti prodotti dalla celebre azienda e con un ripieno di crema al latte, in cui è stato riscontrato unmicrobiologico. Le prime analisi effettuate dagli esperti del Ministero hanno consentito di individuare la presenza di. Come si legge nel comunicato diffuso sul sito ufficiale, iritirati dal mercato sono venduti in confezioni da 300 grammi (6×50 gr) e scadono il 30 novembre 2018. Il numero diritenuto pericoloso è il LA8312BR prodotto dall’aziendapresso lo stabilimento di via Verdi 31, a Castel D’Azzano, nella provincia di Verona. Il Ministero della Salute ha inviato un comunicato a tutti i supermercati che vendono il prodotto e sulla propria pagina, per informare i consumatori delmicrobiologico. Le ...