Richetti | ' Il mio PD cambierà tutto e tornerà credibile | voglio unire

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nella giornata di oggi, giovedì 4 ottobre, Matteoha annunciato pubblicamente la propria candidatura a segretario nazionale del Pd: una contesa nella quale sfidera' quindi Nicola Zingaretti e probabilmente altri candidati o candidate VIDEO. In serata il senatore emiliano è intervenuto a Otto e mezzo su La7 spiegando i motivi principali della propria scelta. Matteospiega le motivazioni della sua candidatura a segretario del PD Matteoha esordito dicendo: Non potevo starmene con le mani in mano mentre questo paese viene governato con grande irresponsabilita' e incapacita', ma addirittura con un ministro degli Interni che dice agli italiani di farsi giustizia da soli e inietta rancore: in questo quadro non si può stare fermi ad aspettare le tattiche, gli scioglimenti e le cene. Ho al mio fianco tanti giovani, che se il PD dimostra di fare sul serio ...