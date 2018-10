Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 04 10

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 01/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Maria che chiede a Tina delucidazioni sul perchè la mummia abbia una transenna attorno… Si parte con l’ormai consueto video riepilogativo di quello che è successo a Gemma e Rocco nelle ultime puntate, partendo dal bacio, fino alla volontà del corteggiatore di andare via dal programma. A sorpresa, la bionda torinese ha deciso di “riprendersi” il suo cavaliere ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/09 : Dopo l’ingresso dei quattro tronisti si va a vedere un filmato con le ultime news che riguardano Mara e Teresa: davanti alle telecamere di Witty TV le troniste incontrano un gruppone di corteggiatori per procedere con le eliminazioni che la redazione ha indicato nel numero di due a testa. Inevitabilmente si torna a parlare della facilità con cui Mara ha eliminato “su due piedi” quattro ragazzi, facilità che aveva portato Teresa a trattenerli in ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/09 : Ingresso dei quattro tronisti e poi di quasi tutte le ragazze uscite con i due “maschietti”: Greta e Carolina per Lorenzo e Martina per Luigi. Si parte con l’esterna di Luigi con Viviana, nella quale i due affrontano subito il tema caldo della vicenda Luigi-Mara: secondo lei il tronista con la sua uscita ha compromesso la sua figura davanti alle ragazze e i due prendono a discuterne vivacemente, intanto però la redazione avverte Lorenzo che ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 21/09 : Con il recall del finale della puntata di ieri riparte quella odierna: la richiesta “clamorosa” di Luigi fa ovviamente molto discutere, si ribadiscono le dinamiche che porterebbero a un inevitabile cambio di ruolo del neotronista, nel caso decidesse di approfondire la conoscenza con Mara, ma ben presto Luigi, dopo averci riflettuto su, chiarisce i suoi intenti: – ora che l’ho vista e ci ho parlato mi sono tolto i dubbi, ci sono delle cose ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/09 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con l’ingresso dei tronisti ma non di Luigi, Maria spiega che se ne parlerà dopo, quindi a seguire l’incontro che le troniste hanno avuto con i corteggiatori davanti alle telecamere di Witty TV. Si comincia con Mara che mette subito in mostra un carattere forte e diretto, a tratti quasi spigoloso. Ne abbiamo ben presto prova quando, dopo aver detto di voler eliminare quattro ragazzi, ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/09 : Si riparte con il recall del finale della puntata di ieri, dalla discussione piuttosto pacata tra i due ex fidanzati Gianpaolo e Martina con la partecipazione di Andrea, il “deus ex machina” della loro rottura, in quel di Temptation island. Oggi Gianpaolo ringrazia tutti gli addetti ai lavori della trasmissione, ma di lì a poco lui e la sua ex prendono a polemizzare su certi “eccessi di comunicazione” sui social, secondo Gianpaolo eccessivi, ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/09 : Riparte il Trono Classico con Maria che annuncia quattro nuovi tronisti, precisamente due Uomini e due Donne, ma il primo filmato del giorno si riferisce alla stagione scorsa e racconta del percorso di Sara e Luigi in trasmissione, fino alla scelta finale della ex tronista con passionale bacio “da film”, un bacio che lasciava presagire chissà quale intenso prosieguo di rapporto, invece azzerato dopo appena due settimane! Luigi fa il suo ...