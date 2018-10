Riace | sospeso il sindaco Mimmo Lucano

blogo

: RT @buongiornoitali: Alle 7.00 su #rai3 le news di @TgrRai dalle regioni #Macerata sparò sui #migranti 12 anni a #Traini #Riace #MimmoLuc… - Mariaca04031872 : RT @buongiornoitali: Alle 7.00 su #rai3 le news di @TgrRai dalle regioni #Macerata sparò sui #migranti 12 anni a #Traini #Riace #MimmoLuc… - maggiemegil : RT @buongiornoitali: Alle 7.00 su #rai3 le news di @TgrRai dalle regioni #Macerata sparò sui #migranti 12 anni a #Traini #Riace #MimmoLuc… - zoom24news : Interrogatorio di garanzia per il sindaco di Riace, sospeso dall'incarico con provvedimento della Prefettura. I suo… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Si terrà stamattina l'interrogatorio di garanzia per, ildiarrestato due giorni fa con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Oggi il gip di Locri sentiràper la prima volta dopo il suo arresto, ma molto dipenderà dalle decisione attese da parte del Tribunale del Riesame, chiamato in causa dagli avvocati di- che chiedono la revoca degli arresti domiciliari del loro assistito - e dal procuratore di Locri Luigi D'Alessio che avrebbe voluto contestare al primo cittadino sette altri reati.Intanto il Prefetto di Reggio Calabria ha ufficialmenteDomenicodall'incarico di, mentre il fratello Giuseppesi è fatto suo portavoce in queste ore di arresti domiciliari., secondo quanto riferito da Giuseppe, sarebbe ...