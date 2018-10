Riace | Mimmo Lucano in tribunale per l’interrogatorio di garanzia | “Nulla da nascondere”

“ACCUSE A SINDACO Riace INUTILIZZABILI” : GLI ERRORI DEL GIP/ Video - Mimmo Lucano : “non ho nulla da nascondere” : RIACE, l'arresto del SINDACO Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: ERRORI del Gip, accuse del Pm e primi interrogatori. Ultime notizie, "non ho nulla da nascondere, parlerò"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Mimmo Lucano prima dell’interrogatorio : “Non ho niente da nascondere. Modello Riace? Speriamo resti” : È arrivato in Tribunale per l’interrogatorio di garanzia il sindaco di Riace, Domenico Lucano, finito agli arresti domiciliari martedì scorso nell’ambito dell’operazione “Xenia” della Guardia di Finanza, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Ieri Lucano è stato sospeso dalla carica di sindaco dalla prefettura di Reggio Calabria. L'articolo ...

Riace - sospeso il sindaco Mimmo Lucano : Si terrà stamattina l'interrogatorio di garanzia per Mimmo Lucano, il sindaco di Riace arrestato due giorni fa con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Oggi il gip di Locri sentirà Lucano per la prima volta dopo il suo arresto, ma molto dipenderà dalle decisione attese da parte del Tribunale del Riesame, chiamato in causa dagli avvocati di ...

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano : “Mi hanno messo agli arresti per reato di umanità” : Dopo un giorno di silenzio, attraverso il fratello Giuseppe, il sindaco Mimmo Lucano commenta il suo arresto intervenuto per favoreggiamento dell'immigrazione per aver organizzato matrimoni di comodo al fine di far ottenere il permesso di soggiorno ad alcune migranti: "Mi hanno messo agli arresti per un reato di umanità".Continua a leggere

Sindaco Riace - Mimmo Lucano "arrestato per reato di umanità"/ Video - Leu "Salvini vuole guerra civile" : Riace, l'arresto del Sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

Riace - MIMMO LUCANO : "ACCUSATO DI REATO DI UMANITÁ"/ Pm Locri si difende - video : il fratello - "Si farà valere" : RIACE, l'arresto del sindaco Domenico MIMMO LUCANO "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

Riace - Mimmo Lucano : "Accusato di un reato di umanità"/ Pm Locri - "se modello fallisce non è colpa nostra" : Riace, l'arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

Riace non si arresta : la manifestazione di solidarieta' - in favore del sindaco Mimmo Lucano - dopo l'arresto di ieri : dopo gli arresti di ieri, del sindaco di Riace, Domenico Lucano, è iniziata l'organizzazione di una manifestazione in suo sostegno da parte di diversi simpatizzanti, che scrivono : 'sabato tutti a ...

Arresto sindaco Riace - pm : "se fallisce modello accoglienza no colpa nostra"/ Mimmo Lucano e la difesa di Sala : Riace, l'Arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

Caso Riace - Mimmo Lucano difeso dal fratello : 'È un'operazione politica' : ... ma il fratello Giuseppe non ci sta a vedere Mimmo attaccato in questa maniera e, intervistato da Stasera Italia , lo difende: "È evidente che sia un'operazione politica , dovuta al clima che si ...

L’arresto di Mimmo Lucano : Riace è ancora un modello replicabile? : Mimmo Lucano (foto: Lapresse) L’arresto di Mimmo Lucano, 60enne sindaco di Riace, è forse uno dei casi che tracceranno la strada che l’Italia imboccherà nei prossimi mesi. È dunque un fatto importantissimo perché mescola due categorie assolute che non sempre si sposano senza traumi: la giustizia e la legalità. Da una parte lo Stato di diritto che, pur immerso (specie nella Locride) nelle più assurde contraddizioni, deve formalmente mandare ai ...

MIMMO LUCANO ARRESTATO : FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA/ Ultime notizie - sindaco Riace "non mollerà" : MIMMO LUCANO, ARRESTATO il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: "Marchiane inesattezze nell'inchiesta". Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse

Mimmo Lucano arrestato per favoreggiamento immigrazione/ Ultime notizie - Riace si stringe attorno a lui : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: "Marchiane inesattezze nell'inchiesta". Le Ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse

Sindaco di Riace arrestato - Mimmo il fuorilegge e la rete degli sponsor buonisti : ... pure il Papa ha accolto Mimmo chiamandolo 'caro fratello Sindaco' e la rivista Fortune lo ha inserito nella lista delle persone più influenti del mondo, in chiave multi-culti e equo-eco-solidale , ...