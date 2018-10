Reuters riporta gli spifferi di Bruxelles | Def è assoluta follia | Italia

huffingtonpost

(Di giovedì 4 ottobre 2018) L'agenziaglie i mormorii dei piani alti a, indiscrezioni in cui già si prospettano scenari greci per l', arrivando a prospettare una imponente ristrutturazione del debito. Fonti europee, che rimangono anonome, giudicano "un'" le previsioni di bilancio del Governono contenute nel Def."Quando Tria ha parlato della previsione di deficit al 2,4% del Pil per i prossimi tre anni all'Eurogruppo, siamo rimasti a bocca aperta" racconta aun alto funzionario dell'Eurozona. Il defno viola platealmente le regole europee che obbligano l', con il 133% di debito/Pil, il secondo in Europa dopo la Grecia, a ridurre l'indebitamento ogni anno e portare il suo deficit strutturale lungo un percorso virtuoso. Con le difficoltà di crescita dell', questi piani hanno alimentato le preoccupazioni degli ...