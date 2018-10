Retroscena sul governo | M5s vuole un rimpasto con ' Dibba' agli Esteri

Francesco Arca - il Retroscena sull'ex Laura Chiatti : "Per Irene all'inizio è stato strano" : I due hanno avuto un'importante relazione, finita nel 2009, ma oggi sono legati da una splendida amicizia

Subito svelati i Retroscena per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di ottobre : Stavolta abbiamo dovuto attendere pochissimo prima di imbatterci in una serie di dettagli riguardanti l'aggiornamento di ottobre per i Samsung Galaxy. Con estrema puntualità, infatti, il colosso coreano ha reso ufficiali alcuni retroscena relativi alla patch che avremo modo di toccare sui principali top di gamma delle proprie serie di smartphone, a partire dai recenti Samsung Galaxy S9 e Note 9, senza dimenticare S8 e con ogni probabilità un ...

Sabrina Ferilli rivela un Retroscena sul bacio con la Buy : Il film "Io e Lei" attirò da subito le attenzioni del pubblico per il famoso bacio fra Sabrina Ferilli e Margherita Buy. Un bacio che provocò non solo la curiosità degli spettatori e dei fan, ma anche l'imbarazzo delle due attrici, che dovevano cimentarsi in qualcosa di non particolarmente semplice. Ma per rendere tutto più facile, le due attrici hanno utilizzato un "trucchetto".A svelarlo, è stata la stessa attrice, ospite alla trasmissione Che ...

Agnelli - mercato e l'arrivo di CR7 : i Retroscena sull'addio di Marotta : Emergono nuovi particolari sulla decisione di Marotta di lasciare la Juventus, alla base ci sarebbero profondi dissidi con il presidente Andrea Agnelli, compreso l'arrivo di Cristiano Ronaldo.Come un fulmine a ciel sereno arrivano le parole di Beppe Marotta, dopo la vittoria che lancia i bianconeri in fuga scudetto con un vantaggio di sei punti del Napoli. Le dichiarazioni sorprendenti: ''Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ...

[Il Retroscena] Le dimissioni di Tria sono ancora sul tavolo. Bruciati 22 miliardi. La minaccia di Di Maio ha cambiato la manovra : La sincerità del viceministro Il più sincero, in una giornata in cui la Lega non può trionfare al di là delle parole di Salvini, è stato il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, quota Lega. "...

'Tu ormai...' - 'vigliacco - mi rompi il ca**o...' : Spalletti e Totti - pazzesco Retroscena sulla rissa brutale : Francesco Totti e Luciano Spalletti arrivarono a un passo dalla rissa. La rivelazione è contenuta nell'autobiografia dell'ex capitano della Roma, Un capitano . Totti racconta il difficile rapporto con ...

Retroscena sulla Lega - Matteo Salvini : 'Sforiamo il bilancio come Macron'. Giancarlo Giorgetti : ' Impossibile' : E Matteo Salvini si è ritrovato costretto nel pomeriggio di ieri 26 settembre a riunire gli economisti leghisti e Giancarlo Giorgetti soprattutto dopo l'avvertimento del ministro dell'Economia ...

Il calciomercato oggi – L’importante Retroscena sull’attaccante Icardi : Il calciomercato oggi – Proseguono i colloqui tra l’Inter e il bomber argentino Icardi sull’agognato rinnovo del contratto. Letterio Pino, agente e componente del gruppo di procuratori vicini a Wanda Nara, ha rivelato qualcosa sul futuro e soprattutto sulle voci di mercato che hanno accompagnato nei mesi scorsi il centravanti: “Il rinnovo? C’è serenità totale, chiaro che l’incontro prima o poi si farà nell’interesse di tutti. Mauro ...

“Sulla nostra coscienza“. Truffa Sara a UeD. Francesca Baroni rivela il Retroscena : Sara Affi Fella ha ingannato tutti.L’ex volto di ”Temptation Island” e ”Uomini e Donne” è finita nell’occhio del ciclone a causa della Truffa messa in atto ai danni del dating show di Maria De Filippi, il corteggiatore Luigi Mastroianni, gli opinionisti e i telespettatori. Durante il torno, infatti, la giovane era ‘segretamente’ fidanzata con quello che tutti pensavano fosse il suo ex Nicola ...

[Il Retroscena] E la Cgil litiga sulla vicinanza al governo. "Landini e Camusso troppo vicini a Lega e Cinque Stelle" : "Si voleva solo smussare gli angoli, così il mondo del lavoro ha pagato i cambiamenti sulla sua pelle. Se non c'è più un pensiero forte, nelle persone si perde la differenza: oggi tutti dicono che ...

Chiara Ferragni e Fedez - proposta di matrimonio/ Video : curiosità sull'anello e quel Retroscena (L’intervista) : Chiara Ferragni, il matrimonio con Fedez è sulla bocca di tutti. L'evento svolto a Noto ha visto protagonisti tantissimi personaggi e sollevato anche alcune polemiche. (L’intervista) (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:30:00 GMT)

Consob - il presidente Nava si dimette dopo l’attacco della Lega e del M5S | Il Retroscena sul suo addio : I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità. «Solo una questione politica», replica il presidente uscente. Di Maio: «Nomineremo un servitore dello stato e non della finanza internazionale». Renzi: «Nava costretto alle dimissioni da cialtroni, danno enorme»

[Il Retroscena] Ma quale gaffe su Matera - Di Maio ed Emiliano parlavano dello scontro sul super manager della cultura : Era dicembre 2015 infatti quando il governatore Emiliano lo nomina commissario straordinario dell'agenzia che si occupa di conoscere le eccellenze pugliesi e attrarre turisti da tutto il mondo. L'...

Matteo Salvini ed il Retroscena sulla finale di Champions Juve-Milan del 2003 : “vi svelo cosa è successo dopo la partita” : Matteo Salvini, Ministro degli Interni e Vicepresidente del Consiglio, è intervenuto suRai Radio 2nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il Ministro degli Interni ha rivolto un pensiero alle forze dell’ordine: “A loro va un enorme grazie, vorrei rassicurarli sul fatto che sto lavorando da settimane per migliorare la qualità della vita e del lavoro di questi ...