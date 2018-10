Registrazione Uomini e Donne Trono Classico | Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in

Anticipazioni Uomini e Donne - nuova Registrazione : Mara piange - Lorenzo manda via Giada : Lo scorso 29 settembre 2018 si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]. Naturalmente, vogliamo ricordare ai telespettatori del programma, che queste vicende accadute in questa nuova registrazione andranno in onda tra una/due settimane. I nuovi quattro tronisti hanno dato il meglio di loro anche in questa nuova puntata del trono classico: infatti, la bella tronista Mara Fasone prima di entrare nello studio è ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 29 settembre 2018 : Karina Cascella e la segnalazione su Federico Rubini! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico del 29 settembre 2018: Teresa chiude con Federico. Lorenzo smaschera Giada. Mara in crisi… Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa elimina Federico dopo la segnalazione di Karina! Luigi mette alla prova le sue corteggiatrici, mentre Lorenzo scopre una bugia di Giada! Andrea Dal Corso prende la sua decisione su Mara che viene pesantemente criticata! Lorenzo, Luigi, Teresa e Mara di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 28 settembre 2018 : Rocco Regala un Anello a Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 28 settembre 2018: Gemma contesa da Rocco e Marco Cappagli. Barbara e Pamela criticano Valentina Anticipazioni Uomini e Donne: Marco rivuole Gemma ma lei lo rifiuta per l’ennesima volta! Rocco va su tutte le furie. Carolina esce con Nino mentre David e Valentina decidono di riprovarci, ma… la dama viene aspramente criticata! Lacrime, ripensamenti, nuove frequentazioni nonché ...

Registrazione Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni Giada : Greta e Carolina insofferenti ma… (26 settembre) : Anticipazioni Registrazione Uomini e Donne, Trono Classico 26 settembre: Nicola Panico in studio per scusarsi con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:06:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 23 settembre 2018 : Sara non ha mai lasciato Nicola Panico! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 23 settembre 2018: Sara e Nicola sono stati sempre insieme! Lorenzo congeda una corteggiatrice! Anticipazioni Uomini e Donne: Claudio Leotta della redazione raggiunge lo studio per raccontare una sconvolgente verità! Lorenzo elimina Viviana! Mara fa una richiesta ad Andrew! Teresa dimostra di essere molto interessata ad Antonio… Luigi, Mara, Teresa e Lorenzo sono ritornati in ...

Sara Affi Fella stava con Nicola Panico durante il Trono : tutta la verità a Uomini e Donne nella Registrazione di oggi. Leggi i dettagli : Nicola Panico e Sara Affi Fella stavano insieme durante il Trono di lei? I dettagli scioccanti alla registrazione di Uomini L'articolo Sara Affi Fella stava con Nicola Panico durante il Trono: tutta la verità a Uomini e Donne nella registrazione di oggi. Leggi i dettagli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 20 Settembre 2018 : per Gemma arriva Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 20 Settembre 2018: Gemma fa una sorpresa a Rocco e accetta la corte di Giorgio! Ida e Riccardo insieme Anticipazioni Uomini e Donne: tra Ida e Riccardo torna il sereno! Maria mostra dei video molto compromettenti sui protagonisti di Tempation Island VIP! Gemma organizza una sorpresa per Rocco! arriva Giorgio… Una Registrazione ricca di colpi di scena tra litigi, sorprese, battibecchi, ...

Anticipazioni Uomini e Donne - nuova Registrazione : litigi tra le troniste Mara e Teresa : Il trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]quest'anno regalera' senz'altro delle forti emozioni al pubblico da casa. Infatti, i quattro nuovi tronisti scelti dalla redazione del programma: Lorenzo, Luigi, Mara e Teresa, si sentono un po' in concorrenza tra di loro. Infatti, i due ex corteggiatori della tronista Sara Affi Fella, hanno passato la scorsa stagione di Uomini e Donne a contendersi la bella ragazza partenopea, ed ora devono ''lottare'' ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 19 settembre 2018 : la delusione di Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 19 settembre 2018: Lorenzo offeso! Mara criticata da Gianni, Martina e Luigi si abbracciano, ma… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo giù di morale a causa di un commento di Giada! Mara interessata solo ai soldi? Teresa in sintonia con Antonio. Luigi chiarisce che bacerà solo quando se lo sentirà! I tronisti sono ritornati in studio per una nuova registrazione del trono classico! ...

ANTICIPAZIONI Registrazione Uomini E DONNE/ Trono classico 19 settembre : Lorenzo Riccardi scoppia in lacrime! : ANTICIPAZIONI UOMINI e DONNE, REGISTRAZIONE Trono classico 19 settembre: Gianni Sperti furioso con Sara Affi Fella? Gli indizi che arrivano dai social.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:08:00 GMT)

ANTICIPAZIONI Registrazione Uomini E DONNE/ Trono Classico 19 settembre : la rivincita di Luigi Mastroianni! : ANTICIPAZIONI UOMINI e DONNE, REGISTRAZIONE Trono Classico 19 settembre: Gianni Sperti furioso con Sara Affi Fella? Gli indizi che arrivano dai social.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 14 settembre 2018 : magica intesa tra Lorenzo e Greta! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico di 14 settembre 2018: Greta conquista Lorenzo, Teresa definisce Mara una persona finta e falsa! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Mara litigano, Lorenzo elimina Viviana quando scopre che è uscita con Luigi! Riccardi, inoltre, appare molto in sintonia con la corteggiatrice Greta! Mara, Luigi, Lorenzo, Teresa, i tronisti di questa prima parte della nuova stagione dal dating show di ...

Registrazione Uomini e Donne/ Lite tra Mara e Teresa - Lorenzo ne combina un'altra(Trono Classico 14 settembre) : Registrazione Uomini e Donne del Trono Classico del 14 settembre 2018. Scoppia la Lite tra Mara Fasone e Teresa Langella, Lorenzo irrompe nell'esterna di Luigi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Uomini e Donne Registrazione - Mara contro Luigi : interviene Lorenzo : Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi non corteggia Mara: lei non gli crede, Lorenzo contro la Fasone Oggi, Venerdì 14 Settembre 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Come la scorsa registrazione, anche oggi non si è potuto fare a meno di parlare di Luigi e Mara. I due […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Mara contro Luigi: interviene Lorenzo proviene da Gossip e Tv.