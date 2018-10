Regeni | la lettera dei genitori al presidente della Repubblica | “32 mesi senza verità

La lettera dei genitori di Regeni : “Nessuno ce lo ridarà - ma diteci la verità sulla sua morte” : I genitori del ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016 hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella al quale hanno consegnato una lettera con la richiesta di fatti concreti per la ricerca della verità sulla scomparsa del 28enne.Continua a leggere

Regeni - lettera di 200 accademici inglesi : “No a partnership con l’Egitto. Università e governo hanno dimenticato Giulio” : Pur di svolgere attività accademica e aprire campus in Egitto, “sembrano avere dimenticato Giulio Regeni” e “chiudono un occhio” di fronte agli abusi sui diritti umani in quel Paese. È l’atto di accusa che un gruppo di 200 professori universitari di punta in Gran Bretagna ha rivolto ad alcuni loro colleghi e ai tentativi del governo raggiungere partnership fra Università britanniche ed egiziane, scrivendo una ...