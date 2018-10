: Di Maio dice che reddito di cittadinanza non permetterà “spese immorali”. Tranqui raga. Voi mi fate la spesa alla… - giannigipi : Di Maio dice che reddito di cittadinanza non permetterà “spese immorali”. Tranqui raga. Voi mi fate la spesa alla… - TeresaBellanova : M5S e Di Maio chiedono/impongono ai tecnici del Mef di trovare soldi per le coperture al reddito di cittadinanza co… - Corriere : Reddito di cittadinanza, Di Maio: «Sei anni di galera a chi imbroglia» -

Il vicepremier Diribadisce che "ci saranno i 10 miliardi per ildi cittadinanza, 7 per la legge Fornero, 1 mld e mezzo per i truffati delle banche".Per chisuldi cittadinanza ci saranno "fino a 6 anni di carcere". La Nota di aggiornamento al Def "credo che sarà trasmessa in giornata al Parlamento", dice Di, e ripete che la previsione di crescita del Pil è all' 1,5-1,6% nel 2019. "Lo spread non mi preoccupa. Giustamente i mercati attendono di leggere la Manovra".(Di giovedì 4 ottobre 2018)