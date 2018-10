Reddito di cittadinanza | un’opportunità per i rom forse 10mila che ne beneficeranno

Reddito di cittadinanza : ci sono 9 miliardi (+1) e con card “anonima”. Pil per il 2019 a +1 - 6% : Le tabelle della nota di Aggiornamento al DEF, visionate in anteprima da Fanpage.it, confermano che per il Reddito di cittadinanza sono previsti 9 miliardi di euro per i prossimi 3 anni (con un miliardo l'anno per i centri per l'impiego). Per il 2019 5,2 miliardi per il superamento della Fornero, che diventeranno 7 nel biennio successivo.Continua a leggere

MANOVRA - SCONTRO SALVINI-DI MAIO SU CIFRE Reddito CITTADINANZA/ Ultime notizie - Def atteso dall’Ue : MANOVRA, oggi Def in parlamento. Ultime notizie, riduzione del rapporto deficit/pil nel 2020 ma i conti non tornano visto che Salvini parla di 16 miliardi per le riforme principali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - lite sulle risorse : per Salvini sono 8 miliardi - per M5S sono 10 : «sono 16 miliardi per le due misure principali. Per la Fornero si varia da 7 a 8 nel 2019, a seconda di quanti sceglieranno di andare in pensione, e per il Reddito si va da 8 a 9. Se...

Reddito di cittadinanza - quanto prenderà chi ha già una casa : La misura targata M5s si farà, ma ci saranno delle differenze sull'erogazione della somma: chi ha già un'abitazione...

Reddito di cittadinanza - come funzionerà e chi riceverà i 780 euro al mese : Mentre si discute sulle risorse previste per il Reddito di cittadinanza, continuano a delinearsi alcuni aspetti della misura voluta dal M5s e che dovrebbe permettere a 6,5 milioni di persone di ricevere assegni fino a 780 euro mensili a partire da marzo o aprile 2019. Quali sono i requisiti per accedere e come funzionerà, stando alle ultime informazioni.Continua a leggere

Reddito cittadinanza più basso a chi ha casa : A meno di ventiquattr'ore dal vertice di Palazzo Chigi, è già 'duello' nel governo sulle cifre . A finire nel mirino le coperture per il Reddito di cittadinanza , che secondo il M5S ammonterebbero a ...

Manovra - fonti Lega e M5S : Per Reddito di cittadinanza stanziati 10 mld : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito di cittadinanza : che fine fa il sussidio di disoccupazione? : È passata ormai una settimana dall’annuncio dell’accordo sul Def e sulla manovra finanziaria, ma le polemiche e gli interrogativi non accennano a placarsi. Ieri, in una seduta che si è conclusa a tarda notte, il governo ha annunciato che le coperture per sostenere le misure proposte ci sono e che già da marzo 2019 potrà partire il Reddito di cittadinanza, con un investimento previsto pari a 10 miliardi di euro. Tale misura, stimata attorno ai ...

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per Reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Reddito di cittadinanza - guerra di cifre. Lega : otto miliardi. Di Maio : sono 10 : 'Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, Reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di ...

Scontro tra Salvini e Di Maio sulle cifre per il Reddito di cittadinanza : ilministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà, pertanto, decidere su cosa puntare: aiutare i pensionati o garantire un sussidio ai disoccupati? Tagliare le tasse, che divorano i redditi di chi lavora ...

Reddito di Cittadinanza - guerra sui fondi : Salvini “8 miliardi’/ Smentita Di Maio “sono 10” : come si attuerà : Reddito di Cittadinanza, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:08:00 GMT)

Manovra - Di Maio smentisce Salvini : "10 miliardi per il Reddito di cittadinanza" : 10.30 - A tempo record è arrivata la replica di Luigi Di Maio, che ha voluto correggere Salvini sulle cifre illustrate stamattina a Radio Anch'io. Il Ministro Del Lavoro ha precisato che i fondi per il reddito di cittadinanza saranno proprio 10 miliardi di euro, esattamente come da lui annunciato ieri sera.Direi che sono dieci. Nella Manovra ci sono 20 miliardi: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la legge Fornero, 2 per la ...

Guerra di cifre sulle risorse per il Reddito di cittadinanza : Roma, 4 ott., askanews, - Guerra di cifre nella maggioranza sulle risorse destinate al reddito di cittadinanza nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal governo. 'Per i due interventi principali ci saranno 16 miliardi - ha spiegato Matteo Salvini, ministro dell'Interno, vicepremier e segretario della Lega, a Radio anch'...