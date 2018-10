Reddito di cittadinanza | Di Maio | «A chi imbroglia sei anni di galera»

Reddito cittadinanza - "6 anni di galera a chi imbroglia" : Chi pensa di fare il furbo con il Reddito di cittadinanza si sbaglia di grosso. "Se ci saranno persone che vogliono imbrogliare rischieranno fino a 6 anni di galera", assicura il ministro dello ...

Bonino : “Le modalità del Reddito di cittadinanza sfiorano il ridicolo - misura deludente” : In questi giorni stanno tenendo banco soprattutto due questioni politiche: l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e l'approvazione del Def propedeutica alla discussione sulla legge di bilancio in Parlamento. Per discutere e commentare questi "argomenti caldi" che tanto stanno animando il dibattito pubblico, Fanpage.it ha contattato la senatrice di +Europa, Emma Bonino.Continua a leggere

Manovra : il 'nuovo' Def in Parlamento - Salvini : 'Per Reddito cittadinanza 8 mld'. Ma Di Maio insiste : 'Saranno 10' : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della Manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci ...

Reddito di cittadinanza ma chi deve pagarlo? : Ma c'è oggi in Italia qualche forza politica, anche non di governo, che abbia il coraggio di parlare di sacrifici e di aumento del carico fiscale?

Reddito di cittadinanza - guerra di cifre nel governo Salvini 'Otto miliardi'. I 5S 'No - si è confuso sono dieci' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il Reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Naspi - REI e Reddito di cittadinanza : ecco i probabili futuri scenari welfare : Naspi e REI addio con l’arrivo del reddito di cittadinanza? E’ quanto si stanno chiedendo i cittadini italiani che stanno apprendendo con interesse, giorno dopo giorno, ora dopo ora, quanto sta accadendo con la Nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza) che sta approdando in Parlamento. Il reddito di cittadinanza, se tutto andrà come previsto, dovrebbe entrare in vigore nel prossimo mese di marzo e una delle ...

'Sei anni di carcere a chi imbroglia sul Reddito di cittadinanza' - Di Maio - : Roma, 4 ott., askanews, - Chi imbroglierà sul reddito di cittadinanza rischierà 'fino a sei anni di galera'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo ad un'interrogazione durante il ...

Reddito cittadinanza - l’uscita di Di Maio è stata infelice ma è giusto sapere come viene speso : Il Reddito di cittadinanza viene spesso spiegato dai suoi detrattori con la similitudine dell’elargizione ‘a pioggia’ di un bene. Ma non molti sanno che la questione fu affrontata da uno dei padri del neoliberismo, il Nobel Milton Friedman, che parlò dell’helicopter money: supponiamo che un elicottero lanci sui cittadini biglietti di banca appena stampati. A Friedman quell’esempio serviva per dimostrare la sua tesi sull’inflazione, ma ...

Boeri - Reddito cittadinanza sbilanciato : ANSA, - VENEZIA, 4 OTT - "Bisogna essere trasparenti sul profilo distributivo dei provvedimenti che si intendono adottare. Si dice spesso che la quota 100 andrà a beneficio del nord. In realtà più del ...

Luigi Di Maio : "Fino a 6 anni di carcere per i furbetti del Reddito di cittadinanza" : Fino a sei anni di carcere ai 'furbetti' del reddito di cittadinanza. Per Luigi Di Maio sarà questa la pena cui andranno in contro le persone che faranno dichiarazioni false per avere l'assegno di 780 euro voluto dal M5s. Il reddito di cittadinanza, ha spiegato il ministro al question time, "è una misura che non dà un solo euro a chi se ne sta sul divano, perché tutti dovranno avere la giornata impegnata per la ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : «Sei anni di galera a chi imbroglia» : Niente imbrogli con il Reddito di cittadinanza. Lo assicura il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che intervenendo al question time al Senato ha spiegato che i destinatari ...

Reddito di cittadinanza - cosa intende Di Maio per “spese immorali” : Il Reddito di cittadinanza potrà essere speso dai beneficiari attraverso una card. Ma non sarà possibile effettuare tutti i tipi di acquisto. Ieri il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha sottolineato che non verranno concesse "spese immorali". cosa intendeva con questa definizione? cosa sarà possibile acquistare con quella somma e cosa no?Continua a leggere

Ok la pasta - no a Netflix. Guida (semiseria) agli acquisti «morali» per il Reddito di cittadinanza : La pasta sì, i gelati no. Insalata ok, semi di goji banditi. I funghi champignon potrebbero passare, però niente tartufo, trattasi di un bene di lusso. Chi riceverà il Reddito di cittadinanza dovrà stare molto attento a ciò che metterà nel carrello del supermercato. La spesa dovrà sfamare, mica deliziare il palato. Come ha spiegato Luigi Di Maio, il sussidio sarà vincolato (oltre che alla ricerca di un’occupazione) a un certo tipo di ...

Reddito di cittadinanza - Buffagni (M5S) : “Ci sono 10 miliardi. Salvini ha detto che sono 8? Si è confuso” : “Abbiamo nove miliardi più uno per il Reddito di cittadinanza”. Lo dice il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni (M5S). Una replica indiretta a quanto dichiarato in mattinata dal vicepremier Matteo Salvini. In un’intervista radiofonica il leader della Lega aveva parlato invece di 8 o 9 miliardi da destinare al Reddito di cittadinanza. “Credo che stamattina fosse ancora troppo presto e probabilmente Salvini si è ...