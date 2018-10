Reddito di cittadinanza | Di Maio | Sei anni di galera per chi imbroglia

Reddito cittadinanza - M5s : “Apprezzato da ministro tedesco”. Ma lui : “Parlavo di protezione sociale - non mi immischio” : A favore di “manovre espansive” per la “protezione sociale”, ma non ha “parlato di Reddito di cittadinanza” e non vuole “immischiarsi in una discussione di politica interna”. L’audizione davanti alle commissioni Politiche Ue in Parlamento del ministro tedesco per gli Affari Ue Micheal Roth è diventata un caso. Poco dopo l’intervento informale di fronte agli organi parlamentari riuniti, ...

Reddito cittadinanza - M5s : “Apprezzato da ministro tedesco”. Ma lui : “Parlavo di protezione sociale - non voglio immischiarmi” : A favore di “manovre espansive” per la “protezione sociale”, ma non ha “parlato di Reddito di cittadinanza” e non vuole “immischiarsi in una discussione di politica interna”. L’audizione davanti alle commissioni Politiche Ue in Parlamento del ministro tedesco per gli Affari Ue Micheal Roth è diventata un caso. Poco dopo l’intervento informale di fronte agli organi parlamentari riuniti, ...

Reddito cittadinanza a 5 milioni di italiani. Di Maio : 'Ai furbi sei anni di carcere' : Allo stesso modo 'non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro Paese, - ha insistito - è esattamente il contrario'. Il Movimento difende però la sua creatura, ...

Def alle Camere : 16 miliardi per Reddito di cittadinanza e pensioni. Tria prova a rassicurare l’Ue : A una settimana esatta dall’approvazione in consiglio dei ministri, la nota di aggiornamento al Def è stata inviata alle Camere, dove dalla prossima settimana inizierà la discussione. Ci saranno 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e la riforma delle legge Fornero, di cui 9 miliardi per reddito e pensioni voluti dai grillini e 7 per la quota ...

"Il Def è alle Camere". L'annuncio di palazzo Chigi : 10 miliardi per il Reddito di cittadinanza - 7 per la Fornero : Ore 22. Dopo una giornata di pressing e litigi tra Lega e 5 Stelle, con il Tesoro impegnato in un lavoro febbrile, palazzo Chigi dirama un comunicato stampa per annunciare che la Nota di aggiornamento al Def è "alle Camere". Ci arriva con una settimana di ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 27 settembre."Il Def - si legge nella nota - è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre. ...

Def alle Camere - 16 mld per Reddito di cittadinanza e pensioni. Tria alla Ue : Pil crescerà all’1 - 5% nel 2019 : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100), di cui 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza, 7 per la quota cento. Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Mentre il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato una lettera alla Commissione europea ...

Tutte le misure della manovra : pensioni - tasse - pace fiscale - Reddito di cittadinanza : reddito di cittadinanza da aprile e pensioni di cittadinanza da gennaio 2019 insieme a quota 100, con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione per anticipare l’uscita dal...

P. Chigi : nella nota Def 7 mld per la Fornero - nove per Reddito e pensioni di cittadinanza : "Le risorse per altre misure, centri per impiego, flat tax, assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine, truffati per le banche - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sono previste in altri capitoli di spesa". Il voto alle Camere probabilmente già la prossima settimana.

Luigi Di Maio - Reddito di cittadinanza : 'Sei anni di carcere per chi fa il furbo' : La carota e poi il bastone: il reddito di cittadinanza e le manette . Perchè, se ancora si sta discutendo sul come i 780 euro saranno devoluti, si parla di una card che verrà usata dagli aventi ...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il Reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : «Sei anni di galera a chi imbroglia» : ... sottolinea Di Maio, spiegando che il Reddito di cittadinanza 'è una politica attiva del lavoro' che permetterà di rilanciare i centri per l'impiego. Quanto ai 780 euro previsti dal Reddito di ...

Berlusconi : “Il Reddito di cittadinanza distruggerà l’Italia. Spero che il governo cada presto” : "Il reddito di cittadinanza non credo sia una misura che possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato. Sarà un disastro che spingerà molti a non cercare più un lavoro e molti che lavorano a lasciarlo", ha dichiarato Silvio Berlusconi nel corso di un vertice tenutosi a Palazzo Grazioli.Continua a leggere

Il Def alle Camere. Di Maio : '6 anni di galera a chi imbroglia su Reddito cittadinanza' : Prosegue la battaglia a distanza fra i vicepremier di Lega e M5s sulle cifre a disposizione per le misure prioritarie. Il vice premier pentastellato garantisce: 'non riceverà un solo euro chi sta sul ...

Berlusconi : "Reddito cittadinanza buco nero" : Definisce il reddito di cittadinanza non una misura che "possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato". Silvio ...