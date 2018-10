' Reddito' a cinque milioni di italiani Di Maio | ' Ai furbi 6 anni di carcere'

Matteo Salvini a Mattino Cinque : "Reddito di cittadinanza anche ai rom italiani - ma solo se 'per bene'" : "Il reddito di cittadinanza andrà agli italiani che hanno come volontà precisa di trovare lavoro. Abbiamo chiesto che vada a chi vuole entrare nel mondo del lavoro. anche ai rom, qualora possiedano la cittadinanza italiana e siano persone per bene. Ci sono rom e rom e solo una minima parte vive nei campi".Lo dice Matteo Salvini a Mattino Cinque rispondendo a una domanda sulla possibilità che anche i rom ricevano il reddito ...

Di Maio e Salvini - “Nessuna tensione - governiamo per cinque anni”. Ma su flat tax e Reddito scattano i veti incrociati : Per Di Maio la flat-tax della Lega va bene, ma solo “se non aiuta i ricchi”. A Salvini va bene il reddito di cittadinanza del M5S, ma “se non viene fatto per stare a casa e guardare la televisione”. Quasi in simultanea, uno in un convegno al sud e l’altro negli studi tv di Cologno Monzese, i due leader azionisti del governo Conte giurano d’andare d’amore e d’accordo e di voler durare cinque anni, salvo piazzare un minuto dopo il paletto dei ...