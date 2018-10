Record | ' Ronaldo chiede al Portogallo di saltare anche le prossime partite'

PIATEK DA Record : 8 GOL IN 6 PARTITE / Genoa - è l'anti-Cristiano Ronaldo per la classifica marcatori? : Genoa, Krysztof PIATEK da RECORD. Ultime notizie, il polacco non si ferma più e i top club europei sono sulle sue tracce: ecco i numeri da primato dell'ex KS Cracovia(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Davide Serra da Record : guadagna più di Cristiano Ronaldo il finanziare amico di Renzi : Davide Serra , classe 1971, è il fondatore e ceo del fondo di rendimento Algebris . È un po' finanziare e un po' rockstar. Ed è amico di Matteo Renzi . E nel 2017 è stato capace addirittura di ...

Azioni JUVE oggi da Record ma se Cristiano Ronaldo si fa male - i prezzi crolleranno? : Per il suo debutto in casa, i fan hanno viaggiato da tutto il mondo mentre le reti televisive hanno trascorso giorni trascorrendo il suo arrivo a Torino ". L' arrivo di Cristiano Ronaldo alla ...

Juventus “impreparata” al boom Cristiano Ronaldo : vendita da Record per le maglie di CR7 - ma anche l’attesa è super : Cristiano Ronaldo continua a far vendere un numero di maglie spropositato alla sua Juventus, i numeri non mentono Cristiano Ronaldo ha creato un notevole scompiglio nel calcio italiano. Non si fa che parlare del calciatore della Juventus e dell’attesa per il suo primo gol in bianconero. Nel frattempo il merchandising continua ad andare a gonfie vele. Secondo i dati raccolti da Tuttosport, nel primo mese dall’arrivo di Cristiano ...

Azioni Juventus e debutto di Cristino Ronaldo : dopo Record capitalizzazione - comprare conviene ancora? : Il giocatore più famoso, più pagato e probabilmente forte del mondo in questo momento mette le ali alle Azioni JUVE. Il campionato di serie A TIM, comunque, è ancora agli inizi ed è lunghissimo. CR7 ...

Tutti i Record di Cristiano Ronaldo in un cartellone pubblicitario : la Nike omaggia CR7 all’esordio allo Stadium! : L’omaggio della Nike a Cristiano Ronaldo, lo sponsor ufficiale di CR7 ricorda al portoghese la sua infinita sfilza di record con un cartellone in piazza San Carlo prima dell’esordio all’Allianz Stadium Un cartellone formato gigante è apparso in Piazza San Carlo ieri. Il mega poster è dedicato a Cristiano Ronaldo ed è un elenco (molto lungo) dei suoi record. Il campione della Juventus viene omaggiato così dalla Nike, suo ...

Juve - Ronaldo verso un Record mondiale su Instagram : Sui social network il portoghese sta per tagliare un grande traguardo: su Instagram , all'attaccante bianconero manca 1 milione di followers per diventare la persona più 'seguita' del mondo. Al ...