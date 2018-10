Record mondiale di velocità per Fabio Barone in Marocco

Cavalca un’onda alta più di 20 metri : Maya Gabeira è da Record mondiale. E le immagini dell’impresa sono mozzafiato : In Portogallo, a Praia do Norte, nei pressi di Nazaré, la surfista brasiliana Maya Gabeira lo scorso 18 gennaio ha Cavalcato un’onda di 20,72. Ora il record mondiale è stato convalidato L'articolo Cavalca un’onda alta più di 20 metri: Maya Gabeira è da record mondiale. E le immagini dell’impresa sono mozzafiato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Atletica – Décastar di Talence - Mayer segna il Record mondiale di punti : Il 26enne francese, Kevin Mayer, con il primato del mondo a Talence è il nuovo superman delle prove multiple Una giornata storica per l’Atletica, con due record mondiali di grande valore. Dopo la maratona a Berlino, dove il keniano Eliud Kipchoge è diventato il primo uomo sotto le due ore e due minuti (2h01:39), anche quello del decathlon. Protagonista il francese Kevin Mayer che ha realizzato il nuovo limite con 9126punti al Décastar ...

Maratona - Record mondiale di Kipchoge / Video - vinta la gara di Berlino in 2h 1' 39'' : Kipchoge si è reso protagonista di un record mondiale nella Maratona di Berlino conclusa in 2h 1' 39''. Ha superato di circa un minuto il record precedente di Kimetto stabilito 4 anni fa.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Maratona - Eliud Kipchoge fa il nuovo Record mondiale - : L'atleta kenyano ha completato i 42 chilometri e 195 metri in 2 ore, 1 minuto e 40 secondi a Berlino. Polverizzato il record precedente, registrato da un connazionale quattro anni fa, sempre nella ...

Il kenyota Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo Record mondiale nella maratona - con un tempo di 2 ore - 1 minuto e 39 secondi : L’atleta kenyota Eliud Kipchoge ha vinto la maratona di Berlino con un tempo di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi, il nuovo record mondiale. Kipchoge, che ha 33 anni, ha migliorato il precedente record di 2 ore, 2 minuti e 57 The post Il kenyota Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record mondiale nella maratona, con un tempo di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi appeared first on Il Post.

Atletica – Maratona Berlino : vittoria e nuovo Record mondiale per Kipchoge : Kipchoge trionfa a Berlino con un nuovo record del mondo: il keniano si impone in 2h01”39”, sbriciolato il precedente primato del connazionale Kimetto Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record del mondo nella Maratona vincendo a Berlino con il tempo di 2h01’39”. Il 33enne keniano ha migliorato di oltre un minuto il precedente primato mondiale (2h02’57”) fatto segnare dal suo connazionale Dennis Kimetto ...

Maratona : keniano Kipchoge fa il Record mondiale a Berlino : Il keniano Eliud Kipchoge ha polverizzato il record mondiale della Maratona vincendo quella di Berlino in due ore, un minuto e 40 secondi. Il precedente primato era stato stabilito sullo stesso ...

A Berlino è stato stabilito il nuovo Record mondiale della maratona : Il keniano Eliud Kipchoge ha polverizzato il record mondiale della maratona vincendo quella di Berlino in due ore, un minuto e 40 secondi. Il precedente primato era stato stabilito sullo stesso tracciato della capitale tedesca nel 2014 da un altro keniano, Dennis Kimetto, che aveva percorso i 42 chilometri e 195 metri in 2 ore, due minuti e 57 secondi.

Freddy Nock per 25 ore sulla ruota della morte - è Record mondiale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Apnea - Record mondiale per la Carraturo : -115m : ROMA - L'atleta napoletana Mariafelicia Carraturo , nelle acque di Sharm el Sheikh , ha stabilito il nuovo record del mondo CMAS di Apnea in assetto variabile con la monopinna scendendo ad una profondita' di -115 mt in 3'04' e sopportando una pressione di quasi 13 atmosfere. Carraturo, che ha 48 anni ed ha due figli, ...

Apnea - Record mondiale per la Carraturo : -115m : TORINO - L'atleta napoletana Mariafelicia Carraturo , nelle acque di Sharm el Sheikh , ha stabilito il nuovo record del mondo CMAS di Apnea in assetto variabile con la monopinna scendendo ad una profondita' di -115 mt in 3'04' e sopportando una pressione di quasi 13 atmosfere. Carraturo, che ha 48 anni ed ha due figli, ...

Tiro con l'arco - Europei para-archery : Record mondiale per Panariello : ROMA - Dopo i primi turni eliminatori agli Europei di Pilsen , Cze,, l'esordiente Matteo Panariello supera il primato mondiale V.I. sulle 72 frecce di 5 punti, 367pt,. Conclusa la prima giornata di ...

Tiro Arco : Record mondiale di Matteo Panariello agli europei non vedenti : Conclusa la prima giornata di gare degli europei Para-Archery di Pilsen, in Repubblica Ceca, con le 72 frecce di ranking round e i primi turni eliminatori. Dei 18 azzurri in gara, dopo gli scontri, ne ...

Tiro con l’Arco – Europei ParaArchery : conclusa la fase eliminatoria - Record mondiale per Panariello : Concluse le 72 frecce di ranking round e i primi turni eliminatori agli Europei di Plzen, l’esordiente Matteo Panariello supera il primato mondiale V.I. sulle 72 frecce di 5 punti (367pt) conclusa la prima giornata di gare degli Europei Para-Archery di Pilsen, in Repubblica Ceca, con le 72 frecce di ranking round e i primi turni eliminatori. Dei 18 azzurri in gara, dopo gli scontri, ne rimangono in corsa 14: eliminati Travisani e ...