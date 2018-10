Razzi alla Lega e una mistress per Casalino Palazzo vota il peggio della settimana

Cori Razzisti - una giornata di squalifica alla curva della Juventus : Come era facile immaginare, non è tardata ad arrivare la decisione del giudice sportivo in merito ai Cori sentiti a più riprese da parte dei tifosi della Juventus nei confronti del giocatore del Napoli Koulibaly. Si è così arrivati alla squalifica per un turno della curva bianconera. Non ci saranno a questo punto spettatori nel […] L'articolo Cori razzisti, una giornata di squalifica alla curva della Juventus è stato realizzato da Calcio e ...

Razzi : “Al 99 - 9% passo alla Lega - Matteo sa quanto valgo. Con Berlusconi non sono incazzato - sono avvelenato” : “Al 99,9% mi iscrivo alla Lega, è l’unico partito che fa quello che penso io. Mi voglio candidare alle Europee . Mi posso trovare bene con Matteo perché già l’ho portato con me in Corea del Nord, sa come sono trattato lì. Anzi, Salvini mi ha detto: ‘Se succede qualche guerra nucleare, tu devi fermare tutto perché sei l’unico che parla coi coreani”. Lo rivela a Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara (Radio24), l’ex senatore di Forza Italia, ...

La principessa Tiana 'sbiancata' torna nera dopo le accuse di Razzismo alla Disney : Il film d'animazione Disney 'Ralph spacca internet. Ralph Spaccatutto 2 ' ha il suo destino nel nome: ha scatenato una bufera online. Non per il suo successo, o almeno non ancora visto che la ...

LILIANA SEGRE/ Espulsa dalla scuola dopo le leggi Razziali tra l'indifferenza (Che tempo che fa) : LILIANA SEGRE, sopravvissuta dell'Olocausto e dallo scorso gennaio senatrice a vita, sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:21:00 GMT)

Basket – Aggrediti e accoltellati due giocatori USA : Razzismo o gelosia alla base del folle gesto : Incredibile quanto accaduto a Darrel Bowie e Joseph McLain, cestisti del Cuza Sport di origini afro-americane: i due ragazzi hanno subito un’aggresione razzista, o per motivi legati alla gelosia, al di fuori di un locale Episodio increscioso accaduto in Romania. Due cestisti di origini americane, Darrell Bowie (24 anni) e Joseph McClain (25), sono stati Aggrediti e accoltellati all’esterno di un locale di Braila. I due ...

“Cerimonia del ricordo e delle scuse” : il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle Leggi Razziali : Giovedì 20 settembre, dalle 15, al Palazzo della Sapienza, luogo simbolo dell’Università di Pisa, si terrà la “Cerimonia del ricordo e delle scuse“, l’atto più significativo del programma “San Rossore 1938”. Un solenne appuntamento volto a offrire un risarcimento morale a tutti coloro che, studenti e docenti, ebbero a patire discriminazioni ed esclusioni per il solo fatto di essere ebrei. Alla presenza dei rettori delle università ...

Onu : 'Allarme Razzismo in Italia' - La Farnesina : 'Accuse infondate' : "L'Onu - ha spiegato Salvini - è un'organizzazione che costa miliardi di euro, a cui l'Italia dà più di 100 milioni all'anno di contributi e ragioneremo con gli alleati sull'utilità di continuare a ...

Razzismo e violenza - la Farnesina replica all'ONU : "Allarme infondato" : Con una nota diffusa nella notte, la Farnesina ha risposto a Michelle Bachelet, nuovo Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ieri ha manifestato l'intenzione di inviare una delegazione in Italia per "valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di Razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom". Il primo a rispondere, ieri, è stato Matteo Salvini che è passato al contrattacco, definendo ...

Marescotti : «Non rivoterei il M5S - perché con la Lega siamo alla deriva fascistoide e Razzista» : ... e il Pd un tempo lo era, si alleasse per un governo con la destra e realizzasse una politica di destra con un punto di vista di sinistra». L'attore romagnolo spiega poi di aver apprezzato «l'...

Onu : "Allarme Razzismo in Italia" | La Farnesina : "Accuse infondate" : Le Nazioni Unite pronte a inviare personale in Italia e in Austria. E il ministro valuta di ridurre i fondi all'Onu.

Onu : "Allarme Razzismo in Italia" | Salvini : taglieremo i fondi : Le Nazioni Unite pronte a inviare personale in Italia e in Austria. E il ministro valuta di ridurre i fondi all'Onu.

Salvini : “Onu? Non accettiamo lezioni”/ Ultime notizie : “Non c'è allarme Razzismo - ora valutiamo taglio fondi” : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:52:00 GMT)

Onu lancia allarme Razzismo in Italia; Salvini : 'Non accettiamo lezioni da nessuno' : Troppi episodi in pochi mesi non sono un caso ed è evidente che l'intolleranza di natura xenofoba in Italia si sta inasprendo. Questo è il parere dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, secondo cui c'è un crescente allarme razzismo. Un team di esperti dell'Onu, pertanto, sara' inviato in Italia per esaminare da vicino la situazione e la stessa iniziativa sara' intrapresa anche in Austria. Il commissario ...

Razzismo : Capo Polizia - aggressioni non vanno minimizzate ma non c'è allarme : Palermo, 8 set. (AdnKronos) - Le aggressioni delle scorse settimane ai danni di giovani migranti, l'ultimo dei quali a Ferragosto nel palermitano con sei minori picchiati a sangue, "sono fatti episodici che, ovviamente, non devono essere assolutamente sottovalutati, ma come al solito tra la sottoval