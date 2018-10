Rafael Nadal raccoglie ammirazione dagli sportivi di diverse discipline

Tennis - Ranking ATP (1° ottobre) : Rafael Nadal sempre al comando - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking mondiale del Tennis maschile. Lo spagnolo Rafael Nadal comanda per la 15esima settimana consecutiva (la 192esima complessiva in carriera), vantando 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic che, forse, per il termine di quest’annata potrebbe aspirare a diventare numero 2. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 punti 2 ...

Carlos Sainz Jr : 'È impossibile non essere un fan di Rafael Nadal' : Ricordiamo che il numero 1 al mondo, che ha dichiarato forfait per la tournèe asiatica, dovrebbe tornare nel circuito in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy, in modo da preparare l'assalto ...

Tennis - Ranking ATP (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...

Tennis - Rafael Nadal annuncia che salterà i tornei di Pechino e Shanghai : Era nell’aria, ma ora l’annuncio viene dal diretto interessato: Rafael Nadal non giocherà i tornei di Pechino e Shanghai a causa della lesione al tendine rotuleo destro che ne ha causato il ritiro dopo i primi due set della semifinale degli US Open, che lo vedeva opposto a Juan Martin Del Potro. In una serie di tre tweet lanciati dal proprio profilo ufficiale, il mancino di Manacor spiega con precisione le motivazioni della rinuncia ...

Becker : 'Dopo Roger Federer e Rafael Nadal - tutto sarà più duro' : Il sei volte vincitore di un torneo del Grande Slam, Boris Becker , ritiene che non sarà facile per il tennis andare avanti dopo il ritiro delle due leggende di questo sport, Roger Federer e Rafael Nadal . ' Dopo Nadal e Federer tutto sarà più duro ' , ha ammesso il tedesco in un'intervista per El Pais. ' sarà complicato avere lo stesso successo di queste due ...

Noah : 'Approfittiamo della fortuna dell'assenza di Rafael Nadal' : È la mia ultima stagione nel mondo del tennis, e questo la rende speciale. Inseguiamo il sogno di difendere il nostro titolo. Sicuramente abbiamo approfittato dell'assenza di Rafael Nadal , ma ...

Tennis - Rafael Nadal fuori un mese per lesione al tendine rotuleo destro - salterà la semifinale di Coppa Davis : Piccola lesione del tendine rotuleo destro: questo è il guaio fisico che ha costretto l’iberico Rafael Nadal a ritirarsi dopo il secondo set della prima semifinale agli US Open 2018, che lo vedeva opposto all’argentino Juan Martin Del Potro. A riferirlo è il popolarissimo giornalista argentino Guillermo Salatino. Lo stesso Salatino afferma che il numero uno del mondo dovrà restare fuori dalle competizioni per un mese: in ...

US Open 2018 - Rafael Nadal : “Sul 5-5 nel tie-break del 5° set è stato come lanciare una monetina” : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali degli US Open 2018 di tennis dopo una partita infinita contro l’austriaco Dominic Thiem terminata dopo quasi cinque ore di gioco stellare (il match è terminato alle ore 2:00 di notte di New York) con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5). L’iberico è venuto a capo di un incontro complicatissimo in cui ha perso il primo parziale con uno sconcertante 6-0, che non ha intaccato la ...

US Open 2018 : Rafael Nadal - Serena Williams e Murray le stelle - Camila Giorgi cerca l’impresa contro Venus Williams : Terza giornata di incontri a New York (Stati Uniti) degli US Open 2018 di tennis, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. In programma gli incontri della parte alta dei tabelloni (maschile e femminile) e spettacolo che non mancherà di certo. Nadal, Serena Williams E Murray LE VEDETTE – Sull’Arthur Ashe la campionessa in carica Sloane Stephens (testa di serie n.3) darà il via alle danze contro l’ucraina ...

Tennis - Ranking ATP (27 agosto) : Rafael Nadal sempre padrone - Fabio Fognini numero uno azzurro : Situazione immutata nella top10 del Ranking ATP sempre comandata dallo spagnolo Rafael Nadal. L’iberico può vantare poco meno di 3000 punti nei confronti di Roger Federer e questa situazione difficilmente cambierà alla fine dell’anno, a meno di crolli improvvisi del fenomeno di Manacor. In terza posizione c’è l’argentino Juan Martin Del Potro, seguito da Alexander Zverev e Kevin Anderson, entrambi davanti ad un Novak Djokovic, ...

US Open 2018 - Rafael Nadal torna da numero uno del mondo : riuscirà in una nuova magia? : Era il 2008 quando Rafael Nadal si presentò per la prima volta da numero uno del mondo ai nastri di partenza di un torneo del Grande Slam. L’occasione giunse proprio agli US Open, dove però non arrivò fino alla finale, venendo battuto da Andy Murray in una semifinale spezzata su due giorni e due campi. Dieci anni dopo, la situazione torna a essere la stessa: lo spagnolo è al numero uno del ranking ATP, forte di più di 10000 punti in ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Rafael Nadal dà forfait. Lo spagnolo sceglie di riposare in vista degli US Open : Non assisteremo al possibile confronto tra Roger Federer e Rafael Nadal nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) che caratterizzerà questa settimana Tennistica. L’iberico, infatti, vittorioso a Toronto (Canada) nella “Rogers Cup”, 80esimo titolo in carriera e 33esimo Masters 1000 (record), ha deciso di dare forfait e non prenderà parte al Western & Southern Open in Ohio. La rinuncia di Rafa, resa nota via social, è in ...

Tennis - Ranking ATP (13 agosto) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fabio Fognini n.1 azzurro : Rafael Nadal vola nel Ranking ATP. Lo spagnolo, numero uno del mondo, dopo una lotta con il suo grande rivale Roger Federer, grazie al successo nel Masters 1000 di Toronto (il 4° in Canada ed il 33° successo di un 1000 in carriera), ha portato il vantaggio sullo svizzero a quasi 4000 punti. Un margine che dovrebbe consentire a Rafa di essere al vertice fino al termine di questa stagione. L’elvetico, infatti, per riprendersi lo scettro ...