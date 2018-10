Quel razzista pericoloso e sano di mente di Traini

wired

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Dunque Lucaera perfettain grado di intendere e di volere quando ha impugnato la sua pistola, è salito in macchina e se n’è andato in giro per Macerata a caccia di neri ferendo sei persone. L’attentato del 3 febbraio scorso, che tanto ha scosso una campagna elettorale estrematossica, si è (per il momento) chiuso in primo grado con una condanna esemplare: 12 anni di reclusione, tre di libertà vigilata e risarcimento delle vittime per il 29enne con la “zanna di lupo” sulla tempia. No, a quanto pare non era “colpa di chi ci riempie di clandestini”, come disse a caldo l’ancora non ministro Matteo Salvini (fu anche nel giro della Lega locale) al solito nel tentativo di costruire una “nuova normalità” al male. Era un banalissimo, semplice e pericolosissimoxenofobo. Come tanti, troppi, fra di noi. Fra l’altro, per cercare di avvalorare la perizia ...