Quel Def è una follia E da Bruxelles spunta lo spettro della Troika

Deficit - Quel piano del governo per allentare la morsa della Ue : L'asticella del rapporto Deficit-Pil resta al 2,4% e il governo, su questo, "non arretra di un centimetro" ma "punta a una diminuzione del debito negli anni successivi grazie alla crescita che ci sarà e ai tagli agli sprechi". A tirare le somme al termine del vertice di maggioranza di ieri sulla manovra è il vicepremier Luigi Di Maio che anticipa anche che altri "dettagli saranno ulteriormente definiti questa mattina" nel corso di un vertice ...

SPREAD - EURO - DEFICIT/ La verità su Quello che accade intorno all'Italia : Lo SPREAD ieri ha fatto segnare nuovi massimi e l'andamento è davvero molto pericoloso. Occorre fare chiarezza per capire cosa accade davvero. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:01:00 GMT)DEF 2018 & BORSA/ L'impresa di farsi ammazzare dai mercati senza rilanciare l'Italia, di P. AnnoniSPY CONFINDUSTRIA/ La vera partita dietro le parole di Boccia sulla Lega, di G. Sabella

Def - Tria all'Eurogruppo : "Cercherò di spiegare Quello che succede da noi" : Cercherò di spiegare che cosa sta succedendo' in Italia per quanto riguarda la manovra economica per il 2019, dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a ...

Quel deficit è necessario - coraggioso e pericoloso : L'obiettivo di deficit al 2,4% del Pil per il triennio 2019-2021 è necessario e coraggioso, quindi pericoloso, come evidenzia la prevedibile e prevista agitazione dei mercati. Non è un obiettivo significativamente espansivo, dato che il 2018 è previsto chiudersi intorno al 2% del Pil. Ma evita il soffocamento dell'economia reale, in particolare della domanda interna, conseguenza del quadro "tendenziale", segnato dal ...

Graduatorie definitive terza fascia ATA : a breve Quelle di Torino : Le Graduatorie definitive della terza fascia del personale ATA stanno per essere pubblicate anche a Torino. La gestione dei reclami volge al termine e quindi, salvo proroghe tecniche, saranno pubblicate domani 14 settembre 2018. L’Ambito territoriale di Torino, in data 12 settembre 2018, ha pubblicato una liberatoria concernente il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. dalla graduatoria di istituto per l’anno scolastico 2018/19. ...