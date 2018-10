Quattro passi tra gli studenti arrabbiati con il governo gialloverde

Street Show Quattroruote - La passione per lauto conquista Milano : Uninfilata di oltre 80 modelli di auto di ogni genere, tantissime novità appena presentate, tutte da vedere e da toccare con mano. Allo Street Show Quattroruote, in programma domenica 16 settembre a Milano, ci sarà tutto il meglio del mercato automobilistico. Una vera festa per gli appassionati, aperta a tutti e con ingresso libero, che, sulla distanza di un miglio esatto (1,6 km) di corso Buenos Aires, potranno soddisfare la propria curiosità. ...