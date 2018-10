Quando le Tempeste Tropicali “seccano” l’area Mediterranea

retemeteoamatori

: RT @672Cilia: Molti ritengono di conoscerti, tanti ne sono convinti, alcuni perfino certi, quando in realtà #laVitaCheHaiDentro é preclusa… - plumaur : RT @672Cilia: Molti ritengono di conoscerti, tanti ne sono convinti, alcuni perfino certi, quando in realtà #laVitaCheHaiDentro é preclusa… - Coyote_Moon_04 : RT @672Cilia: Molti ritengono di conoscerti, tanti ne sono convinti, alcuni perfino certi, quando in realtà #laVitaCheHaiDentro é preclusa… - AlexLVBS : RT @672Cilia: Molti ritengono di conoscerti, tanti ne sono convinti, alcuni perfino certi, quando in realtà #laVitaCheHaiDentro é preclusa… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) E’ sicuramente strano immaginarsi che una tempesta tropicale possa coinvolgere i processi meteorologici dell’Europa meridionale, e ancora di più se pensiamo che in parte potrebbero essere alla causa della scarsa piovosità del Settembre appena trascorso, in particolare al centro-nord Italia. Cercherò di spiegarmi meglio, parlando ovviamente dell’atlantico centro-settentrionale: una tempesta tropicale è una violenta manifestazione atmosferica che quasi sempre viene a crearsi in area equatoriale, a causa della convergenza dei venti alisei. Questa vaste strutture depressionarie tendono a spostarsi verso W-NW qualora i mari siano adeguatamente caldi, evolvendo talvolta in uragani. Trovandosi in fascia tropicale il moto di questi sistemi perturbati tende a deviare verso E-NE, andando ad interessare quello che è il flusso atlantico tipico delle aree temperate. Una ...