Quali croissant Bauli 5 Cereali ritirati dal Ministero della Salute? Dettagli lotto e

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Non sono certo pochi i consumatori di, motivo per cui il relativo ritiro disposto dalha seminato anche un po' di panico tra tanti italiani. il prodotto da forno diffusissimo nella grande distribuzione è il protagonista di un richiamo da parte delle autorità ma è meglio precisare che la procedura riguarda solo un determinatodel dolciume, tra l'altro con specifica scadenza e stabilimento di produzione.Dabisogna stare alla larga, soprattutto se la confezione è già presente in casa? Le confezioni incriminate sono quelle da 300 grammi che contengono 6 cornetti da 50 grammi alla crema. Il numero dispecifico è quello etichettato con codice LA8312BR che presenza la scadenza del 30 novembre 2018. Per la precisione, i prodotti che non dovranno in alcun modo essere consumati ma riportati in ...