Psv-Inter 1-2 | le pagelle dei nerazzurri

Champions : Psv-Inter 1-2 - Nainggolan e Icardi firmano la rimonta : Olandesi avanti con Rosario, poi la reazione con il belga e il capitano. Nerazzurri in fuga con il Barca

Psv-Inter - Spalletti : 'Icardi è un animale. Nainggolan merita i complimenti' : Due vittorie in altrettante partite, sei punti per avvicinare gli ottavi di finale i Champions. E' un successo preziosissimo quello ottenuto in rimonta dall 'Inter di Luciano Spalletti sul campo del ...

Video/ Psv Inter (1-2) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo B) : Video Psv Inter (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Philips Stadion ed è stata valida per la seconda giornata nel gruppo B di Champions League(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Nainggolan-Icardi stendono il Psv - nuova rimonta Champions per l'Inter : le pagelle : l'Inter ci prende gusto ed il riferimento non è in particolare alle vittorie, perché una squadra dal blasone come quello nerazzurro quel gusto non deve mai perderlo. l'Inter ha preso il gusto dei ribaltoni in Champions League e, dopo quello con il Tottenham [VIDEO], realizza la rimonta anche nei confronti del PSV Eindhoven. Gli uomini di Spalletti vincono 2-1, stesso risultato del match d'esordio contro gli Spurs, ma questo ottenuto in ...

Nainggolan-Icardi - l'Inter ribalta il Psv : Icardi e Nainggolan dopo Icardi eVecin o: l'Inter sarà pure pazza, ma a Eindhoven trova una vittoria pesantissima, battendo il Psv in rimonta per 2-1. Un successo da grande squadra, di carattere, ...

Psv-Inter 1-2 : Nainggolan-Icardi - nerazzurri a punteggio pieno : Come cambia la vita, quando riesci a liberarti di ansia, pressioni e paure. L'Inter va in Olanda a incassare gli interessi della vittoria sul Tottenham e delle tre che sono seguite. Batte il Psv 2-1 ...

Psv-Inter - le pagelle di CM : Icardi è sontuoso - finalmente il Ninja : Errore che peserà molto sia sul suo morale che nell'economia del match. van Bommel 5: La difesa del PSV è da Horror. INTER Handanovic 7: Come in campionato, Skriniar devia una conclusione dalla ...

Psv-Inter - Spalletti : “Nainggolan ai suoi livelli. Icardi? Un animale in area” : Psv-Inter 0-0, LE PAROLE DEL TECNICO – Intervistato al termine della partita di Eindhoven, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della prestazione della squadra nerazzurra, capace di rimontare e battere il Psv: “Se dai spazio al Psv, loro hanno una fisicità importante e grandi colpitori di testa, per cui abbiamo tentato di […] L'articolo Psv-Inter, Spalletti: “Nainggolan ...

Champions League 2018-2019 : Psv-Inter 1-2 - altra rimonta nerazzurra. Decidono Nainggolan ed Icardi : E’ sempre un Inter di rimonta in questa Champions League. altra vittoria dei nerazzurri, che superano 2-1 il PSV con le reti di Nainggolan ed Icardi, che ribaltano il vantaggio iniziale di Rosario. Un successo fondamentale in ottica qualificazione, visto che ora la squadra di Spalletti si trova in testa insieme al Barcellona a sei punti. La prima occasione della partita è di marca olandese al quarto minuto con Bergwijn: sponda perfetta di ...

Pagelle/ Psv Inter : i voti della partita (Champions League gruppo B) : Le Pagelle di Psv Inter: i voti della partita che si è giocata al Philips Stadion. I giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella seconda giornata del gruppo B in Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 23:06:00 GMT)

LIVE Psv-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-2 | Nainggolan e Icardi firmano la vittoria nerazzurra : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

Pagelle Psv Eindhoven-Inter 1-2 | Champions League 2018-2019 | Voti : Icardi e Handanovic stellari : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSV Eindhoven-Inter DALLE ORE 21.00 L’Inter ha sconfitto il PSV Eindhoven per 2-1 nella seconda giornata della Champions League 2018-2019. Pesantissima vittoria in rimonta dei nerazzurri che con Nainggolan e Icardi hanno ribaltato il gol di Rosario. Di seguito le Pagelle di PSV Eindhoven-Inter 1-2. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA Pagelle PSV-INTER ...