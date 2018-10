Pronta al debutto ' Choralia On Air'

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia Pronta per la partenza! Le azzurre verso il Giappone - debutto il 29 settembre : L’ Italia è pronta per partire alla volta del Giappone dove, dal 29 settembre al 20 ottobre, si disputeranno i Mondiali 2018 di Volley femminile . La nostra Nazionale prenderà l’aereo domani pomeriggio da Milano Malpensa con destinazione Tokyo per poi trasferirsi a Sendai dove le azzurre si alleneranno per una settimana, disputando anche due amichevoli contro l’Azerbaijan. Giovedì 27 settembre le ragazze di Davide Mazzanti ...

L’Inter Pronta al debutto in Europa - Zanetti commenta : “In Champions con entusiasmo e convinzione” : Presente alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival dello Sport, Javier Zanetti , ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, ha parlato della partecipazione dei nerazzurri alla prossima Champions League: “Siamo tornati lì dove dobbiamo stare. Siamo stati sorteggiati in un gruppo molto tosto ma con entusiasmo e la giusta convinzione ce la giocheremo con tutti“. L’argentino poi si è ...

VIDEO e FOTO La nuova cresta di Ivan Zaytsev in stile Rio e il selfie dell’Italia : la Nazionale è Pronta per il debutto! : Ivan Zaytsev ha cambiato acconciatura per i Mondiali 2018 di volley maschile, rimane la proverbiale cresta dello Zar ma con una greca in stile Olimpiadi di Rio 2016: la scaramanzia regna sovrana in casa dell’uomo simbolo dell’Italia. La nostra Nazionale è ormai pronta per scendere in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone (appuntamento alle ore 19.30), i ragazzi ieri si sono allenati nell’impianto ...