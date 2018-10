Pronostici Europa League Quote e scommesse per le partite 2^ turno | oggi

Pronostici Uefa Europa League - seconda giornata - 4-10-2018 : Giovedì di coppe Europee come di consueto ricco, ricchissimo di match. La moltitudine ci obbliga come sempre a fare una discreta cesura, ed andare a pescare quelli che sono per noi i match più significativi (o quelli semplici, per aumentare un po’ i bonus!).Per questa tornata siamo andati ad analizzare le partite delle italiane, con rispettivi gironi, il girone B (Celtic, Lipsia, Salisburgo e Rosenborg, tanta roba), più due facili facili match ...

Pronostici Europa League / Scommesse e quote : Arsenal nettamente favorito sul Vorskla : Pronostici Europa League: le quote e le Scommesse sulle partite della prima giornata. Lazio e Milan ai nastri di partenza della competizione, entrambe con partite assolutamente abbordabili(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:52:00 GMT)

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : tanti gol in Austria e in Grecia - niente goleada per il Milan : Alle 18:55 prende il via la fase a gironi dell’Europa League. Numerose le big presenti nella nuova edizione in cui si battaglierà fino al 29 maggio, data della finale che si disputerà in Azerbaigian a Baku. Nella prima fascia oraria, oltre Lazio-Apollon Limassol, spiccano Marsiglia-Francoforte, PAOK-Chelsea, Siviglia-Standard Liegi e Villareal-Rangers. In serata, invece, il programma prevede tra le altre Dudelange-Milan, ...

Pronostici Europa League - prima giornata - 20-9-2018 : Dopo la Champions tocca anche all’Europa League, o meglio alla fase a gironi, fare il suo debutto. Come sempre dispiace dover lasciare fuori gran parte delle gare, ma per non creare pipponi esagerati ci è impossibile fare dei Pronostici e dare dei consigli scommesse su tutto quanto.Abbiamo selezionato per voi la top 10 delle gare in programma tra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì, dove tra le altre vedremo impegnate Lazio e ...

Pronostici Europa League - i consigli di CalcioWeb : Ultimo turno dei preliminari di Europa League, competizione ormai prossima ad entrare nel vivo. Le gare di ritorno del quarto turno dei preliminari decreteranno le squadre che accederanno alla fase a gironi della seconda competizione europea per club. Tra le compagini impegnate spicca la presenza dell’Atalanta, che l’anno scorso ha disputato un ottimo torneo prima di essere beffata dal Borussia Dortmund, e di Siviglia e Celtic. ...